Ρύθμιση δανείων σε ελβετικό φράγκο: Ερωτήσεις και απαντήσεις

Η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ανακοίνωσε την έναρξη νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη χορήγηση «Βεβαίωσης κατάταξης δανειοληπτών με εξυπηρετούμενες οφειλές σε ελβετικό φράγκο», σύμφωνα με το άρθρο 128, παρ. 6 του ν.5264/2025 (Α’ 239), για τους δανειολήπτες που έχουν εξυπηρετούμενα ή ρυθμισμένα και εξυπηρετούμενα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και επιθυμούν να τα μετατρέψουν σε ευρώ.

Η ως άνω Βεβαίωση εντάσσει τον δανειολήπτη σε μία από τις ακόλουθες Κατηγορίες:

Η βεβαίωση κατάταξης σε μία εκ των τριών Κατηγοριών καθορίζει τους ευνοϊκούς όρους μετατροπής δανείων ελβετικού φράγκου σε ευρώ ως εξής:

Κατηγορία 1: Μετατροπή δανείου σε ευρώ με:

-50% βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ- ελβετικού φράγκου και

-Σταθερό επιτόκιο 2,3% (πλέον εισφοράς ν.128/1975) για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου

Κατηγορία 2: Μετατροπή δανείου σε ευρώ με:

-30% βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ- ελβετικού φράγκου

-Σταθερό επιτόκιο 2,5% (πλέον εισφοράς ν.128/1975) για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου

Κατηγορία 3: Μετατροπή δανείου σε ευρώ με:

-20% βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ- ελβετικού φράγκου.

-Σταθερό επιτόκιο 2,7% (πλέον εισφοράς ν.128/1975) για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου

Οι δανειολήπτες που δεν κατατάσσονται σε καμία εκ των τριών κατηγοριών εντάσσονται αυτόματα στην Κατηγορία 4 και λαμβάνουν τους παρακάτω ευνοϊκούς όρους χωρίς να απαιτείται η έκδοση της Bεβαίωσης κατάταξης:

-15% βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου.

-Σταθερό επιτόκιο 2,9% (πλέον εισφοράς ν.128/1975) για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου

Οφέλη για τους δανειολήπτες

Στο πλαίσιο της ρύθμισης, οι δανειολήπτες απολαμβάνουν σειρά σημαντικών πλεονεκτημάτων:

-Ευνοϊκότερη ισοτιμία μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα

-Μείωση του οφειλόμενου κεφαλαίου του δανείου

-Σταθερή μηνιαία δόση για το σύνολο της εναπομένουσας διάρκειας αποπληρωμής

– Προστασία από μελλοντικές συναλλαγματικές διακυμάνσεις

– Προστασία από ενδεχόμενη μελλοντική αύξηση επιτοκίων

-Δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου έως πέντε (5) έτη

ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑμεΑ

Ειδική μέριμνα προβλέπεται για τους δανειολήπτες με αναπηρία. Συγκεκριμένα, δανειολήπτες ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% εντάσσονται αυτοδίκαια στην Κατηγορία 1, χωρίς περαιτέρω έλεγχο των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων τους. Δικαιούνται δηλαδή βελτιωμένη κατά 50% ισοτιμία μετατροπής, με σταθερό επιτόκιο 2,3% πλέον εισφοράς ν. 128/75 για το σύνολο της διάρκειας του δανείου. Η εν λόγω πρόβλεψη επεκτείνεται με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο σύνολο των δανειοληπτών (οφειλετών) ΑμεΑ με δάνεια σε ελβετικό φράγκο, προς όλους τους Πιστωτές (δηλ. και Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων πέρα από Τράπεζες).

Διαδικασία για τις αιτήσεις

Η υποβολή αίτησης για τη χορήγηση της Βεβαίωσης κατάταξης πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet και η προθεσμία υποβολής αίτησης εκπνέει την 19η Αυγούστου 2026. Σύνδεσμος πρόσβασης στην πλατφόρμα: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai- phorologia/diakheirise-opheilon/bebaiose-katataxes-daneiolepton-me-exuperetoumenes-opheiles-se-elbetiko-phragko

Μέσω της πλατφόρμας εκδίδεται η Βεβαίωση κατάταξης, η οποία ενημερώνει τον δανειολήπτη για την Κατηγορία στην οποία εντάσσεται και τους όρους ρύθμισης που αντιστοιχούν σε αυτή, ενώ παράλληλα γνωστοποιεί τα ίδια στοιχεία στον πιστωτή. Στη συνέχεια, ο οφειλέτης προσκομίζει τη Βεβαίωση Κατάταξης στον πιστωτή και υποβάλει επίσημο αίτημα για τη μετατροπή του δανείου του σε ευρώ, βάσει των όρων της Κατηγορίας κατάταξής του.

Νέα υπηρεσία ενημέρωσης για τους δανειολήπτες

Ανακοινώνεται η έναρξη λειτουργίας της νέας παρεχόμενης υπηρεσίας μέσω του myEGDIXlive που θα υποστηρίζει τους χρήστες της πλατφόρμας της «Βεβαίωσης κατάταξης δανειοληπτών με εξυπηρετούμενες οφειλές σε ελβετικό φράγκο» και θα παρέχει:

• Τεχνική βοήθεια στη χρήση της εν λόγω πλατφόρμας και

• Ενημέρωση σχετικά με τις προϋποθέσεις κατάταξης κ τη διαδικασία

Η νέα υπηρεσία ενημέρωσης, παρέχεται στους δανειολήπτες κατόπιν ραντεβού είτε ψηφιακά μέσω myEGDIXlive.gov.gr είτε τηλεφωνικά στο 213 212 5730.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Επιπρόσθετα, στη διάθεση των ενδιαφερόμενων αναλυτικός οδηγός συχνών ερωτήσεων κ απαντήσεων για τη ρύθμιση οφειλών σε ελβετικό φράγκο σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα & Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους www.keyd.gov.gr.

Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για το ελβετικό φράγκο εδώ

