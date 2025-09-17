«Σαφάρι» ελέγχων στον τουρισμό: 8.100 επισκέψεις – πρόστιμα 6,3 εκατ. ευρώ σε εστίαση και ξενοδοχεία

Κατά 10% αυξήθηκαν οι έλεγχοι που πραγματοποίησε η Επιθεώρηση Εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις το καλοκαίρι του 2025, με το μικροσκόπιο να στρέφεται σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, μεταφορές και ταξιδιωτικά πρακτορεία.

Συγκεκριμένα, από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο έγιναν 8.141 έλεγχοι, έναντι 7.405 το καλοκαίρι του 2024. Από αυτούς προέκυψαν 1.652 πρόστιμα, συνολικού ύψους 6.366.105 ευρώ, ποσό ελαφρώς χαμηλότερο από τα 7,36 εκατ. ευρώ της περασμένης χρονιάς (2.221 παραβάσεις).

Ο κλάδος της εστίασης συγκέντρωσε τη μερίδα του λέοντος: πραγματοποιήθηκαν 5.313 έλεγχοι και επιβλήθηκαν 1.137 πρόστιμα που άγγιξαν τα 4,55 εκατ. ευρώ. Στα ξενοδοχεία έγιναν 2.142 έλεγχοι, με 284 κυρώσεις ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ στον τομέα των μεταφορών καταγράφηκαν 529 έλεγχοι με 191 πρόστιμα, συνολικού ποσού 269.820 ευρώ. Τέλος, στις ταξιδιωτικές υπηρεσίες οι 157 έλεγχοι κατέληξαν σε 40 κυρώσεις ύψους 36.800 ευρώ.

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και επιδιώκουμε τη στόχευση των ελέγχων σε κλάδους με υψηλότερη παραβατικότητα, αξιοποιώντας την εμπειρία των στελεχών μας και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία ανάλυσης δεδομένων», υπογράμμισε ο διοικητής της Επιθεώρησης Εργασίας, Γιώργος Τζιλιβάκης.

