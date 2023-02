SAG Awards 2023: Σάρωσε η ταινία «Everything Everywhere All at Once» – Αναλυτικά η λίστα των νικητών

Σε μία εκθαμβωτική τελετή με λαμπερές παρουσίες και εκπληκτικές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, πραγματοποιήθηκαν τα φετινά SAG Awards 2023 με μεγάλο νικητή την ταινία «Everything Everywhere All at Once» («Τα πάντα όλα»).

Μετά από τρία χρόνια εικονικής διοργάνωσης λόγω της πανδημίας τα SAG Awards επανήλθαν σε μια άκρως λαμπερή βραδιά. Η τελετή των βραβείων του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου στο Los Angeles και μεγάλος νικητής αναδείχθηκε η ταινία «Everything Everywhere All at Once» («Τα πάντα όλα»), η οποία σάρωσε στις βασικές κατηγορίες και εδραίωσε τον τίτλο του φαβορί για τα φετινά Όσκαρ.

Μεγάλη πρωταγωνίστρια της βραδιάς η ηθοποιός Michelle Yeoh, η οποία αναδείχθηκε καλύτερη ηθοποιός, ξεπερνώντας τη συνάδελφό της Cate Blanchett, ενώ έδωσε έναν συγκινητικό λόγο κατά τη βράβευσή της. «Αυτό δεν είναι μόνο για μένα, είναι για κάθε κοριτσάκι που μου μοιάζει», είπε η Yeoh, σημειώνοντας ότι οι έγχρωμοι ερμηνευτές και οι ηθοποιοί από υποεκπροσωπούμενες κοινότητες θέλουν «μία θέση στο τραπέζι. Πολλοί από εμάς το χρειαζόμαστε αυτό. Θέλουμε να μας δουν. Θέλουμε να ακουστούμε».

Grab your tissues and prepare to be moved by the ICONIC Michelle Yeoh! #SAGAwards pic.twitter.com/ZPHoOkHb7u — SAG Awards® (@SAGawards) February 27, 2023

Το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου κέρδισε ο Μπρένταν Φρέιζερ (Brendan Fraser) για την ερμηνεία του στο «The Whale». Κατά τη διάρκεια του λόγου του δεν έκρυψε τη συγκίνησή του λέγοντας πως «θα το εκτιμήσω αυτό, αλλά ποτέ περισσότερο από αυτό που κρατούσα στο πορτοφόλι μου, που ήταν η κάρτα SAG, που κέρδισα το 1991. Με έκανε να νιώθω ότι ανήκω κάπου. Αν έλεγες σε εκείνον τον τύπο τότε, ότι θα στεκόμουν εδώ αυτή τη στιγμή, δεν θα σε πίστευα».

Το βραβείο για το Καλύτερο Stunt Ensemble σε Ταινία απέσπασε το «Top Gun: Maverick». Στις τηλεοπτικές κατηγορίες, το βραβείο για το Καλύτερο Cast σε Δραματική Σειρά απέσπασε το «The White Lotus», ενώ το αντίστοιχο σε Κωμική Σειρά το «Abbott Elementary».

Στους κερδισμένους της βραδιάς και ο Jason Bateman, που απέσπασε το βραβείο του καλύτερου ηθοποιού σε τηλεοπτικό δράμα για το «Ozark», ενώ η Jennifer Coolidge έλαβε το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας σε τηλεοπτικό δράμα για το «The White Lotus». Η Jennifer Coolidge ευχαρίστησε τον δημιουργό Mike White για τον ρόλο της λέγοντας πως «Το καλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις σε κάποιον είναι να αλλάξεις την προοπτική κάποιου προς το καλύτερο».

Aναλυτικά oi νικητές των SAG Awards: Κινηματογράφος Καλύτερο καστ σε κινηματογραφική ταινία: Everything Everywhere All at Once

Α’ Ανδρικός Ρόλος: Brendan Fraser (The Whale)

Α’ Γυναικείος Ρόλος: Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once)

Β’ Ανδρικός Ρόλος: Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once)

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once)

Καλύτερη ερμηνεία σε δράση/κασκαντέρ συνόλου σε ταινία: “Top Gun: Maverick” Τηλεόραση Ομαδικό καστ σε κωμική σειρά: “Abbott Elementary”

Ομαδικό καστ σε δραματική σειρά: “The White Lotus”

Ανδρική ερμηνεία σε δραματική σειρά: Jason Bateman (Ozark)

Γυναικεία ερμηνεία σε δραματική σειρά: Jennifer Coolidge, “The White Lotus”

Ανδρική ερμηνεία ηθοποιού σε κωμική σειρά: Jeremy Allen White (The Bear)

Γυναικεία ερμηνεία ηθοποιού σε κωμική σειρά: Jean Smart (Hacks)

Καλύτερη ανδρική ερμηνεία ηθοποιού τηλεταινίας ή σειράς περιορισμένων επεισοδίων: Sam Elliott (1883)

Καλύτερη γυναικεία ερμηνεία ηθοποιού τηλεταινίας ή σειράς περιορισμένων επεισοδίων: Jessica Chastain (George and Tammy)

Σκηνή δράσης σε κωμική ή δραματική σειρά: “Stranger Things” Κριστίνα Άπλγκεϊτ: «Είναι η τελευταία μου απονομή» Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ έδωσε το παρών στα βραβεία SAG 2023 και δήλωσε πως μάλλον αυτή θα είναι η τελευταία τελετή απονομής, στην οποία θα βρεθεί ως ηθοποιός. Η 51χρονη σταρ, η οποία διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας το 2021, περπάτησε στο κόκκινο χαλί φορώντας ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα, συνδυασμένο με ένα μπαστούνι διακοσμημένο με διάφορα μηνύματα. Η ηθοποιός εμφανίστηκε στην εκδήλωση μαζί με τη 12χρονη κόρη της, Σέιντι Γκρέις. «Είναι η τελευταία μου απονομή βραβείων ως ηθοποιός πιθανότατα, οπότε είναι κάπως μεγάλη υπόθεση για εμένα» είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στους Los Angeles Times. Christina Applegate attends SAG Awards 2023 as ‘last awards show’ amid MS battle https://t.co/WVq7XrFs1A pic.twitter.com/qrKEdaGhY6 — Page Six (@PageSix) February 27, 2023 «Αυτή τη στιγμή, δεν θα μπορούσα να φανταστώ να σηκώνομαι στις 5 το πρωί και να περνάω 12 με 14 ώρες σε ένα πλατό. Δεν το έχω αυτό μέσα μου αυτή τη στιγμή» είχε πει χαρακτηριστικά. Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ ήταν υποψήφια για την καλύτερη ερμηνεία από γυναίκα ηθοποιό ως «Jen Harding» στην κωμωδία του Netflix «Dead to Me», γεγονός που σηματοδοτεί την έκτη της υποψηφιότητα για SAG. Η ηθοποιός είχε δηλώσει στους LA Times ότι ενώ θέλει να κάνει ένα διάλειμμα από την υποκριτική, λόγω της κατάστασής της, σκοπεύει όμως να συνεχίσει να εργάζεται. «Θα κάνω ένα σωρό voice-overs για να βγάλω κάποια χρήματα για να σιγουρευτώ ότι η κόρη μου θα έχει να φάει και θα έχουμε ένα αξιοπρεπές σπίτι» είχε πει. Η κατάσταση της Άπλγκεϊτ με τη σκλήρυνσης κατά πλάκας, την ανάγκασε προηγουμένως να διακόψει τα γυρίσματα της τρίτης και τελευταίας σεζόν του «Dead to Me», καθώς χρειαζόταν επειγόντως θεραπεία. Η παραγωγή συνεχίστη

Πηγή: ethnos.gr