Σακελλαρόπουλος: «Έργο-ορόσημο που αλλάζει την ταυτότητα και το μέλλον της Δυτικής Ελλάδας»

Την ικανοποίηση του εξέφρασε ο Αντιπερειφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος για την παράδοση της Πατρών-Πύργου και την τελετή των εγκαινίων.

Ο Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, δήλωσε: «Με ιδιαίτερη ικανοποίηση και αίσθημα ευθύνης χαιρετίζουμε την ολοκλήρωση της Ολυμπίας Οδού, ενός μεγάλου έργου υποδομής που δεν αποτελεί απλώς έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, αλλά μια στρατηγική τομή για την ανάπτυξη της περιοχής και της χώρας.

Η Ολυμπία Οδός είναι πλέον ένα έργο ασφάλειας, συνδεσιμότητας, εμπορίου, τουρισμού και κοινωνικής συνοχής.

Ένα έργο που δικαιώνει πολυετείς προσπάθειες και προσθέτει αξία σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Δυτικής Ελλάδας.

✔️ Συμβολισμός & Στρατηγική Σημασία

Η ολοκλήρωση της Ολυμπίας Οδού συνιστά:

▪︎ Σύνδεση ανθρώπων, τόπων και ευκαιριών.

▪︎ Ενίσχυση της οικονομικής ζωής από την Πάτρα έως την Αρχαία Ολυμπία και από την Κορινθία έως την Ηλεία.

▪︎ Απόδειξη ότι οι μεγάλες υποδομές αποτελούν μοχλό για μια Περιφέρεια που διεκδικεί, εξελίσσεται και προχωρά μπροστά.

▪︎ Μια νέα πραγματικότητα όχι μόνο συγκοινωνιακή, αλλά βαθιά αναπτυξιακή, τουριστική και κοινωνική.

✔️ Εμπόριο – Ανάπτυξη – Επιχειρηματικότητα

▪︎ Μειώνει ουσιαστικά το κόστος και τον χρόνο μεταφοράς.

▪︎ Ενισχύει την κυκλική οικονομία και τη διασύνδεση των επαγγελματιών της Δυτικής Ελλάδας με αγορές της Πελοποννήσου, της Αττικής και της Ευρώπης.

▪︎ Δημιουργεί νέο περιβάλλον για logistics, μεταποίηση και εξαγωγές.

▪︎ Ενδυναμώνει τις τοπικές επιχειρήσεις, προσφέροντας στα αγροτικά και βιοτεχνικά προϊόντα πιο γρήγορη, ασφαλή και ανταγωνιστική πρόσβαση στις αγορές.

✔️ Ασφάλεια – Ποιότητα Ζωής

▪︎ Το έργο βάζει τέλος σε δεκαετίες ατυχημάτων, καθυστερήσεων και επικινδυνότητας.

Σήμερα οι πολίτες κινούνται με εμπιστοσύνη, ασφάλεια και ταχύτητα.

▪︎ Μείωση τροχαίων ατυχημάτων.

▪︎ Ταχύτερη ανταπόκριση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

▪︎ Ευκολότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και διοίκησης.

✔️ Τουρισμός – Olympian Land – Προσβασιμότητα 365 ημερών

Ο νέος αυτός οδικός άξονας καθιστά τη Δυτική Ελλάδα:

▪︎ Προορισμό που ο επισκέπτης προσεγγίζει πλέον ευκολότερα και ταχύτερα.

▪︎ Γη όπου ιστορία, πολιτισμός, φύση, γαστρονομία και φιλοξενία γίνονται πιο προσβάσιμα και πιο ενιαία.

▪︎ Έναν ενιαίο τουριστικό προορισμό υπό την ταυτότητα Olympian Land, που αναδεικνύει τη Δυτική Ελλάδα ως τόπο υψηλής αξίας και πολλαπλών εμπειριών.

✔️ Διασυνδεσιμότητα – Νέες Μεταφορικές Δυνατότητες

Η Ολυμπία Οδός φέρνει ακόμη πιο κοντά:

▪︎ Τα λιμάνια Πατρών, Κατακόλου και Κυλλήνης.

▪︎ Τα αεροδρόμια Αράξου και Ακτίου.

▪︎ Τον σιδηρόδρομο και τις υπεραστικές συνδέσεις.

🛣 Ένας δρόμος που ενώνει Ζωές, Αγορές, Προοπτικές

Η Ολυμπία Οδός δεν είναι απλώς ένας δρόμος.

Είναι ο άξονας που:

ενώνει τις ζωές μας,

ενώνει τις αγορές μας,

ενώνει τις προοπτικές μας,

και συνδέει την Ιστορία με το Αύριο.

Με την ολοκλήρωση αυτού του έργου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας / Region of Western Greece κερδίζει περισσότερο:

Ασφάλεια. Ανάπτυξη. Εξωστρέφεια.

Και εμείς, ως Περιφερειακή Αρχή, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε υποδομές, προσβασιμότητα και ποιότητα, χτίζοντας τον τόπο μας όπως του αξίζει:

με σχέδιο, συνεργασία και πίστη στις δυνάμεις μας

ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

📍Η ολοκλήρωση της Ολυμπίας Οδού δεν είναι το τέλος μιας διαδρομής.

Είναι η αρχή μιας νέας εποχής για τη Δυτική Ελλάδα.

Ένας δρόμος που μας ενώνει με την Ελλάδα και την Ευρώπη,

μας φέρνει πιο κοντά στις αγορές,

ανοίγει τον τουρισμό μας σε νέες δυναμικές,

και δίνει στους πολίτες μας αυτό που αξίζουν:

προσβασιμότητα, ασφάλεια, ανάπτυξη, προοπτική.

Με σταθερό βηματισμό και με το βλέμμα στραμμένο μπροστά,

χτίζουμε μια Περιφέρεια σύγχρονη, εξωστρεφή, ανταγωνιστική.

Μια Περιφέρεια που δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις — τις δημιουργεί.

Γιατί κάθε μεγάλο έργο υποδομής είναι μια υπόσχεση. Και εμείς τη μετατρέπουμε σε πράξη.

Συνεχίζουμε.

Με σχέδιο.

Με συνέπεια.

Με πίστη στον τόπο μας.

Προς το μέλλον».

