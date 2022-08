Σαλμάν Ρουσντί: Απειλούν και τη Τζ. Κ. Ρόουλινγκ – «Μην ανησυχείς, θα είσαι η επόμενη»

Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, μαθαίνοντας την επίθεση κατά του Σαλμάν Ρουσντί, από δράστη που πιθανόν έχει «ασπαστεί» εξτρεμιστικές ιδεολογίες, έγραψε ότι «νιώθω απαίσια. Μακάρι να γίνει καλά», μέσω του λογαριασμού της στο Twitter, και για αυτό δέχθηκε απειλές.

Συγκεκριμένα, μέσα στα σχόλια που συντάχθηκαν μαζί της, η συγγραφέας διάβασε και σχόλια μίσους που της έγραφαν «μην ανησυχείς, είσαι η επόμενη». Η ίδια αντέδρασε, εκθέτοντας δημόσια το προφίλ του ανθρώπου που την απείλησε, ζητώντας την υποστήριξη του Twitter.

Άλλωστε, μεγάλο σάλο προκάλεσε η επίθεση κατά του Σαλμάν Ρουσντί, του συγγραφέα των «Σατανικών Στίχων» που είχε προκαλέσει την οργή του Ιράν, με τον συγγραφέα να νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Πολιτικοί αλλά και άλλοι συγγραφείς εξέφρασαν την απέχθειά τους για το γεγονός.

.@TwitterSupport any chance of some support? pic.twitter.com/AoeCzmTKaU

— J.K. Rowling (@jk_rowling) August 13, 2022