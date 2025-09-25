Σάλος στη Μυτιλήνη: Απομακρύνθηκαν με εισαγγελική εντολή δύο παιδιά – Συνελήφθη ο πατέρας

Με εισαγγελική παραγγελία απομακρύνθηκαν δύο μικρά παιδιά από το σπίτι όπου ζούσαν με τον 28χρονο πατέρα τους και τη γιαγιά τους στη Μυτιλήνη, καθώς οι συνθήκες διαβίωσης κρίθηκαν εξαιρετικά δύσκολες.

Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, προκειμένου να εξεταστούν και να εκτιμηθεί η κατάστασή τους από ειδικούς. Ωστόσο, ο πατέρας αντέδρασε, πήγε στο νοσοκομείο και τα πήρε με το ζόρι, με αποτέλεσμα να συλληφθεί λίγο αργότερα από την Αστυνομία.

Ο 28χρονος οδηγήθηκε στο αυτόφωρο κατηγορούμενος για απείθεια και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις κλοπών και ναρκωτικών.

Οι κοινωνικές υπηρεσίες εξετάζουν τώρα την πιθανότητα τα παιδιά να μεταφερθούν σε δομές φιλοξενίας ή σε ανάδοχες οικογένειες, ενώ το ζήτημα της επιμέλειάς τους θα επανεξεταστεί.

