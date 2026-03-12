Σαμαράς κατά Μητσοτάκη στη Βουλή για τη Chevron: «Ποιους λέει επαγγελματίες ανησυχούντες;»

Νέα αιχμή κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη άφησε από το βήμα της Βουλής ο Αντώνης Σαμαράς, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση για τις συμφωνίες με τη Chevron στον τομέα των υδρογονανθράκων. Ο πρώην πρωθυπουργός επανήλθε στην κριτική του για τους κυβερνητικούς χειρισμούς, απαντώντας ευθέως στην αναφορά του πρωθυπουργού περί «επαγγελματιών ανησυχούντων».

Σαμαράς κατά Μητσοτάκη στη Βουλή για τη Chevron: «Ποιους λέει επαγγελματίες ανησυχούντες;»
12 Μαρ. 2026 13:14
Pelop News

Παρέμβαση στην Ολομέλεια της Βουλής έκανε ο Αντώνης Σαμαράς, στο πλαίσιο της συζήτησης για τις συμφωνίες με τη Chevron στο πεδίο των υδρογονανθράκων, επαναφέροντας με αιχμηρό τρόπο την αντιπαράθεσή του με το Μέγαρο Μαξίμου για το ζήτημα των κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Ο πρώην πρωθυπουργός, σχολιάζοντας τη φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη περί «επαγγελματιών ανησυχούντων», διερωτήθηκε από το βήμα της Βουλής ποιους ακριβώς εννοεί ο πρωθυπουργός. Μάλιστα, άφησε σαφείς υπαινιγμούς για το πολιτικό παρασκήνιο της αναφοράς, λέγοντας ότι, αν ισχύουν όσα διακινούνται, τότε είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης που θα έπρεπε να ανησυχεί.

Η παρέμβασή του ήρθε σε συνέχεια της σκληρής κριτικής που έχει ήδη ασκήσει στην κυβέρνηση για τις συγκεκριμένες συμφωνίες, με τον Αντώνη Σαμαρά να κάνει λόγο το προηγούμενο διάστημα για «δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων». Από την άλλη πλευρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε απαντήσει ότι η Ελλάδα ασκεί στην πράξη τα κυριαρχικά της δικαιώματα και είχε καλέσει να μην ταράζονται οι «επαγγελματίες ανησυχούντες».

Η σημερινή παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού δείχνει ότι το μέτωπο ανάμεσα στον ίδιο και την κυβέρνηση όχι μόνο δεν έχει κλείσει, αλλά παραμένει ενεργό σε ένα θέμα με έντονο γεωπολιτικό και εσωκομματικό φορτίο. Η συζήτηση για τις συμφωνίες με τη Chevron εξελίσσεται έτσι όχι μόνο σε ενεργειακό και εθνικό ζήτημα, αλλά και σε νέο πεδίο εσωτερικής πίεσης για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το τελευταίο αποτελεί πολιτική εκτίμηση με βάση τη δημόσια αντιπαράθεση που καταγράφεται γύρω από το θέμα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:09 Ήπειρος: Αποζημίωση στο 100% για τα σεισμόπληκτα σπίτια και επίδομα ενοικίου 500 ευρώ
14:01 Πάτρα: «Παραμυθομαγειρέματα» και «Θεατροταξίδια» το Σάββατο από το Θεατρικό Εργαστήρι του ΔΗΠΕΘΕ
14:00 Πάτρα: Η εξουθένωση των ειδικευόμενων γιατρών – Με 36 ώρες εργασίας και 5,38 ωρομίσθιο
13:56 Θεσσαλονίκη: Μητέρα κούρεψε την 16χρονη κόρη της μετά από καβγά και συνελήφθη μαζί με τον γιο της
13:47 Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση στον Περσικό Κόλπο: Πήραν φωτιά το Safesea Vishnu και το «Zefyros»
13:40 Πάτρα: Η γυναίκα στο επίκεντρο εκδήλωσης για υγεία, πρόληψη και ενδυνάμωση
13:31 Επίθεση από αγέλη σκύλων στο Λιτόχωρο: Στη ΜΕΘ 61χρονη Γερμανίδα, συνελήφθη αντιδήμαρχος
13:26 Σκληρό μήνυμα της Αθήνας στην Άγκυρα: Η κατοχή δεν νομιμοποιεί F-16 στα Κατεχόμενα
13:22 Νέο χτύπημα του Ισραήλ στο Ιράν: Στο στόχαστρο πυρηνική εγκατάσταση κοντά στην Τεχεράνη
13:14 Σαμαράς κατά Μητσοτάκη στη Βουλή για τη Chevron: «Ποιους λέει επαγγελματίες ανησυχούντες;»
13:10 Φωτιά στη Μέση Ανατολή: Απειλές από το Ιράν για «λουτρό αίματος», πλήγματα στον Κόλπο και εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ
13:06 Που θα δείτε την κρίσιμη μάχη της ΑΕΚ με την Τσέλιε
13:00 Πάτρα: Στάση αναμονής στην κρεαταγορά – Αβεβαιότητα και ανησυχία στις τάξεις των κρεοπωλών
12:56 Μήνυμα Ζελέσνκι στον Τραμπ για την Ρωσία
12:52 Θεσσαλονίκη: Ράγισαν καρδιές στο τελευταίο «αντίο» του 25χρονου που σκοτώθηκε στην Πολίχνη ΒΙΝΤΕΟ
12:46 Κένυα: Ανδρας είχε στις αποσκευές του 2.238…μυρμήγκια, δείτε γιατί
12:43 Αγρίνιο: Συνελήφθη την ώρα που πήγε να κλέψει μπαταρία και βενζίνη από σκάφος
12:38 Ηλεία: Δύο συλλήψεις οδηγών που κυκλοφορούσαν χωρίς δίπλωμα σε Πύργο και Αμαλιάδα
12:35 Μόσχα: Χωρίς ιντερνέτ τα κινητά εδώ και μια εβδομάδα
12:29 Χαλκιδική: Στο εδώλιο έξι κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 8χρονης στην πισίνα κατασκήνωσης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 12.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ