Σαμαράς κατά Μητσοτάκη στη Βουλή για τη Chevron: «Ποιους λέει επαγγελματίες ανησυχούντες;»

Παρέμβαση στην Ολομέλεια της Βουλής έκανε ο Αντώνης Σαμαράς, στο πλαίσιο της συζήτησης για τις συμφωνίες με τη Chevron στο πεδίο των υδρογονανθράκων, επαναφέροντας με αιχμηρό τρόπο την αντιπαράθεσή του με το Μέγαρο Μαξίμου για το ζήτημα των κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Ο πρώην πρωθυπουργός, σχολιάζοντας τη φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη περί «επαγγελματιών ανησυχούντων», διερωτήθηκε από το βήμα της Βουλής ποιους ακριβώς εννοεί ο πρωθυπουργός. Μάλιστα, άφησε σαφείς υπαινιγμούς για το πολιτικό παρασκήνιο της αναφοράς, λέγοντας ότι, αν ισχύουν όσα διακινούνται, τότε είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης που θα έπρεπε να ανησυχεί.

Η παρέμβασή του ήρθε σε συνέχεια της σκληρής κριτικής που έχει ήδη ασκήσει στην κυβέρνηση για τις συγκεκριμένες συμφωνίες, με τον Αντώνη Σαμαρά να κάνει λόγο το προηγούμενο διάστημα για «δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων». Από την άλλη πλευρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε απαντήσει ότι η Ελλάδα ασκεί στην πράξη τα κυριαρχικά της δικαιώματα και είχε καλέσει να μην ταράζονται οι «επαγγελματίες ανησυχούντες».

Η σημερινή παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού δείχνει ότι το μέτωπο ανάμεσα στον ίδιο και την κυβέρνηση όχι μόνο δεν έχει κλείσει, αλλά παραμένει ενεργό σε ένα θέμα με έντονο γεωπολιτικό και εσωκομματικό φορτίο. Η συζήτηση για τις συμφωνίες με τη Chevron εξελίσσεται έτσι όχι μόνο σε ενεργειακό και εθνικό ζήτημα, αλλά και σε νέο πεδίο εσωτερικής πίεσης για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το τελευταίο αποτελεί πολιτική εκτίμηση με βάση τη δημόσια αντιπαράθεση που καταγράφεται γύρω από το θέμα.

