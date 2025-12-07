Σαμαράς προς Μητσοτάκη για τους αγρότες: «Δεν είναι όλα επικοινωνία. Υπάρχει και η κοινωνία»

07 Δεκ. 2025 15:33
Μία ακόμα παρέμβαση από τον Αντώνη Σαμαρά με την οποία «καρφώνει» την κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη – και τον ίδιο προσωπικά με αφορμή το πρωινό μήνυμά του στους αγρότες – για τον τρόπο χειρισμού των αγροτικών κινητοποιήσεων ζητώντας παράλληλα αναδιάρθρωση της αγροτικής πολιτικής.

«Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει επιτέλους ότι δεν είναι όλα επικοινωνία. Υπάρχει και η κοινωνία. Οι αγρότες δεν διαμαρτύρονται μόνο για τις καθυστερήσεις και τα απίστευτα σκάνδαλα. Διαμαρτύρονται, κυρίως, για το αβέβαιο μέλλον της παραγωγής τους, δηλαδή για το μέλλον των παιδιών τους που βλέπουν απέναντί τους και την αφόρητη γραφειοκρατία του δικού μας, δήθεν επιτελικού κράτους, αλλά και τις Βρυξέλλες!

Γι’ αυτό και οι πρωτοφανείς αγροτικές κινητοποιήσεις που σαρώνουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η κυβέρνηση έπρεπε να αντισταθεί. Όχι, να τα κάνει χειρότερα και να στρέφει την μία κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης. Αυτήν τη λάθος πολιτική θα την πληρώσει όλος ο Ελληνικός λαός! Εκτός των άλλων, με νέα κύματα ακρίβειας…

Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα! Με την ύπαιθρο ερημωμένη, ολόκληρη η Ελλάδα θα γίνει ακόμα πιο ευάλωτη. Χρειάζεται αναδιάρθρωση της παραγωγής μας και όχι αφανισμός των παραγωγών μας!» καταλήγει στο μήνυμά του ο πρώην Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

