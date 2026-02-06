Σαμαράς VS Μητσοτάκης

Ο Ανδρέας Χριστόπουλος αρθρογραφεί στην «Π»

Σαμαράς VS Μητσοτάκης
06 Φεβ. 2026 19:00
Pelop News

Η νέα παρέμβαση Σαμαρά κατά του ίδιου του κόμματός του, (αν η ΝΔ υπήρξε ποτέ κόμμα του), είναι άδικη και δεν βοηθά καθόλου την υστεροφημία του. Ναι, ο Μητσοτάκης μπορεί να κατηγορηθεί ότι διαχειρίζεται το δημόσιο χρήμα «με τον δικό του τρόπο», προωθώντας το «εκεί που θέλει». Ναι, δεν έχει κάνει τίποτε για τον πρωτογενή τομέα που, αν και όταν αναπτυχθεί, θα αναγεννήσει την περιφέρεια, θα σταματήσει την αστυφιλία, θα αυξήσει το ΑΕΠ.

Ναι, μπορούμε να του προσάψουμε κι άλλα, όμως ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να κατηγορηθεί για χάος, γιατί έκανε ακριβώς το αντίθετο. Η χώρα είναι σε μια κανονικότητα, έχοντας διορθώσει το αδιανόητο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό χάος που παρέλαβε το 2019. Και μάλιστα έχει διορθώσει παθογένειες που φάνταζαν αδύνατες, κάποια στιγμή θα αναφερθώ σε αυτές.

Δεν μπορεί επίσης να κατηγορηθεί ότι υποκλίνεται στον Ερντογάν. Η αλήθεια είναι ότι έχει πετύχει η Τουρκία να περιορίζεται σε λεκτικές υπερβολές και απειλές, χωρίς τίποτα απολύτως στην ουσία. Εκανε λέει ο Σαμαράς μια NAVTEX μονίμως. Ε, και; Ποιος θα τη λάβει υπ’ όψιν του; Στην πράξη θα είναι λες και δεν υπάρχει.

Μάλιστα για πρώτη φορά, επί Μητσοτάκη η Ελλάδα υπερτερεί σε αέρα και θάλασσα, όταν το 2019 υπολειπόταν δραματικά όχι μόνο χωρίς σύγχρονα όπλα, αλλά χωρίς ανταλλακτικά, χωρίς ναυπηγεία, χωρίς πολεμική βιομηχανία.

Τέλος, η άποψη Σαμαρά ότι έχει χαθεί η ψυχή της παράταξης (επειδή μετακινήθηκε προς το Κέντρο) είναι ψευδέστατη. Δείτε τη δήλωση Καραμανλή, όταν τον Οκτώβριο του 1974 ίδρυε τη ΝΔ και εξηγούσε ότι το κόμμα του απευθύνεται «από το ένα άκρο στο άλλο», σε όλους τους πολίτες.

Το τι συμβαίνει με τον Μητσοτάκη είναι φανερό, αλλά όλο το πολιτικό σύστημα εθελοτυφλεί. Ο νυν πρωθυπουργός μπήκε στην πολιτική στα 35 του για να γίνει πρωθυπουργός. Το πέτυχε 10 χρόνια μετά. Και το πέτυχε γιατί ξέρει πώς να κυριαρχεί στην πολιτική, δουλεύοντας σκληρά και μεθοδικά.

Κανείς δεν του χάρισε 10 χρόνια παντοδυναμίας σε όλες τις δημοσκοπήσεις και όλες τις εκλογές, από τότε που ανέλαβε το κόμμα του (2016-2026). Οσοι τον υποτιμούν θα χάνουν. Κανέναν δεν κερδίζει βγάζοντας μόνο πύρινους λόγους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:10 Παίκτες χρησιμοποιούσαν δωμάτια φυσικοθεραπείας για ερωτικά ραντεβού!
21:00 Ινδία: Στους 23 οι νεκροί από την έκρηξη σε παράνομο ανθρακωρυχείο, ΒΙΝΤΕΟ
20:50 Τραγωδία «Βιολάντα»: Τραντάχτηκε χωριό 5 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της έκρηξης
20:41 Η Ιόνια Οδός παραμένει κλειστή λόγω ρήγματος και κατολισθήσεων από την έντονη βροχόπτωση
20:31 Κ. Ντάσιος στον Peloponnisos FM: «Στόχος της ΕΠΣΑ είναι να αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο τα Προσφυγικά»
20:21 «Γνωρίζετε ότι 10 παιδιά είναι στο νοσοκομείο με κατάγματα και σπασμένα χέρια; Είναι αυτά τα παιδιά εισβολείς;», Αποστολόπουλος κατά Καρυστιανού
20:11 Ταρακουνήθηκε η Κρήτη, δύο σεισμοί σε λίγα λεπτά
19:50 Σύλληψη 70χρονου για απάτες σε βάρος ηλικιωμένων στην Αττική
19:41 Λαθρεμπορία καπνού: Το κύκλωμα, το εργοστάσιο στον Αυλώνα και το επιχειρησιακό κέντρο στα Λιόσια με την κατάσχεση πάνω από 1 εκατ. ευρώ
19:30 «Της είπε πού έχει την εξουσιοδότηση για να πετάξει», νέα μαρτυρία για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας
19:21 Υπόθεση κατασκοπείας: Δίωξη για κακούργημα και διαθεσιμότητα στον σμήναρχο, έτσι τα ομολόγησε όλα
19:10 Ανακοινώθηκαν Μασούρας και Σχοινάς στην Παναχαϊκή
19:00 Σαμαράς VS Μητσοτάκης
18:55 «Τα παιδιά μου περάσανε δύσκολο στο σχολείο, ντρεπόντουσαν να πάνε λες και είχαν πατέρα τους τον φονιά», ο καρδιοχειρουργός του Ιπποκράτειου ξεσπά μετά την καταδίκη του για φακελάκι
18:45 AI companions: Προσοχή, δεν είναι φίλοι σας – Ανησυχίες ειδικών για την ψυχική υγεία
18:40 Συλλήψεις για ναρκωτικά σε Εύβοια και Βοιωτία
18:30 Πάτρα: Δημοτική αρχή και αντιπολίτευση σε αντιπαράθεση για το Πράσινο – «9.456 φυτεύσεις σε ένα χρόνο»
18:21 Καλαμάτα: Νεκρός 45χρονος εργάτης που καταπλακώθηκε από χώμα και μπάζα
18:15 Ευγενία Σαμαρά: «Τα ΜΜΕ έχουν σεβαστεί πολύ την προσωπική μου ζωή, δεν έχουν ξεπεράσει κάποιο όριο»
18:11 Στη Φλόριντα 17χρονος έβαλε φωτιά σε φίλο του με βενζίνη και στη συνέχεια γέλαγε, ενώ εκείν προσπαθούσε να σωθεί
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ