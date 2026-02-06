Σαμαράς VS Μητσοτάκης

Η νέα παρέμβαση Σαμαρά κατά του ίδιου του κόμματός του, (αν η ΝΔ υπήρξε ποτέ κόμμα του), είναι άδικη και δεν βοηθά καθόλου την υστεροφημία του. Ναι, ο Μητσοτάκης μπορεί να κατηγορηθεί ότι διαχειρίζεται το δημόσιο χρήμα «με τον δικό του τρόπο», προωθώντας το «εκεί που θέλει». Ναι, δεν έχει κάνει τίποτε για τον πρωτογενή τομέα που, αν και όταν αναπτυχθεί, θα αναγεννήσει την περιφέρεια, θα σταματήσει την αστυφιλία, θα αυξήσει το ΑΕΠ.

Ναι, μπορούμε να του προσάψουμε κι άλλα, όμως ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να κατηγορηθεί για χάος, γιατί έκανε ακριβώς το αντίθετο. Η χώρα είναι σε μια κανονικότητα, έχοντας διορθώσει το αδιανόητο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό χάος που παρέλαβε το 2019. Και μάλιστα έχει διορθώσει παθογένειες που φάνταζαν αδύνατες, κάποια στιγμή θα αναφερθώ σε αυτές.

Δεν μπορεί επίσης να κατηγορηθεί ότι υποκλίνεται στον Ερντογάν. Η αλήθεια είναι ότι έχει πετύχει η Τουρκία να περιορίζεται σε λεκτικές υπερβολές και απειλές, χωρίς τίποτα απολύτως στην ουσία. Εκανε λέει ο Σαμαράς μια NAVTEX μονίμως. Ε, και; Ποιος θα τη λάβει υπ’ όψιν του; Στην πράξη θα είναι λες και δεν υπάρχει.

Μάλιστα για πρώτη φορά, επί Μητσοτάκη η Ελλάδα υπερτερεί σε αέρα και θάλασσα, όταν το 2019 υπολειπόταν δραματικά όχι μόνο χωρίς σύγχρονα όπλα, αλλά χωρίς ανταλλακτικά, χωρίς ναυπηγεία, χωρίς πολεμική βιομηχανία.

Τέλος, η άποψη Σαμαρά ότι έχει χαθεί η ψυχή της παράταξης (επειδή μετακινήθηκε προς το Κέντρο) είναι ψευδέστατη. Δείτε τη δήλωση Καραμανλή, όταν τον Οκτώβριο του 1974 ίδρυε τη ΝΔ και εξηγούσε ότι το κόμμα του απευθύνεται «από το ένα άκρο στο άλλο», σε όλους τους πολίτες.

Το τι συμβαίνει με τον Μητσοτάκη είναι φανερό, αλλά όλο το πολιτικό σύστημα εθελοτυφλεί. Ο νυν πρωθυπουργός μπήκε στην πολιτική στα 35 του για να γίνει πρωθυπουργός. Το πέτυχε 10 χρόνια μετά. Και το πέτυχε γιατί ξέρει πώς να κυριαρχεί στην πολιτική, δουλεύοντας σκληρά και μεθοδικά.

Κανείς δεν του χάρισε 10 χρόνια παντοδυναμίας σε όλες τις δημοσκοπήσεις και όλες τις εκλογές, από τότε που ανέλαβε το κόμμα του (2016-2026). Οσοι τον υποτιμούν θα χάνουν. Κανέναν δεν κερδίζει βγάζοντας μόνο πύρινους λόγους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



