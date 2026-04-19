Σαν σε ταινία: Έφιππος αστυνομικός κυνηγά κλέφτρα ανάμεσα στα αυτοκίνητα στη Νέα Υόρκη ΒΙΝΤΕΟ

Δραματικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στους δρόμους του Μανχάταν, όταν έφιππος αστυνομικός της NYPD καταδίωξε γυναίκα που κατηγορείται ότι άρπαξε τσάντα από τα πόδια θύματός της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 15 Απριλίου κοντά στη διασταύρωση της West 72nd Street με την Columbus Avenue, στην περιοχή Upper West Side της Νέας Υόρκης.

Βίντεο που δημοσιεύθηκε από την NYPD δείχνει τον έφιππο αστυνομικό να κινείται ανάμεσα στην κίνηση των αυτοκινήτων και τις σκαλωσιές, φωνάζοντας «Σταμάτα να τρέχεις!» ενώ καταδιώκει τη γυναίκα. Η ύποπτη, που ταυτοποιήθηκε ως Φελίσια Φιλντ, 44 ετών, συνέχισε να τρέχει περνώντας κάτω από σκαλωσιές και ανάμεσα σε σταθμευμένα οχήματα.

Whether on foot or on hooves, our officers are always ready. After someone stole a purse near West 72nd Street, our Mounted officer & his horse, Kelly, kept on her trail. Galloping down the street & with the help of a witness, they recovered the purse & apprehended the suspect. pic.twitter.com/A6qs7DyoK5 — NYPD NEWS (@NYPDnews) April 16, 2026

Η καταδίωξη έληξε όταν ένας περαστικός πολίτης βοήθησε να ακινητοποιηθεί η γυναίκα, επιτρέποντας στους αστυνομικούς να την συλλάβουν. Η τσάντα ανακτήθηκε επιτόπου.

Σύμφωνα με τις αρχές, η Φελίσια Φιλντ αντιμετωπίζει κατηγορίες για κακουργηματική κλοπή και ψευδή δήλωση ταυτότητας, καθώς φέρεται να έδωσε λανθασμένα στοιχεία στους αστυνομικούς. Κατά τη σύλληψή της αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



