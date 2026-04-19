Σαν σε ταινία: Έφιππος αστυνομικός κυνηγά κλέφτρα ανάμεσα στα αυτοκίνητα στη Νέα Υόρκη ΒΙΝΤΕΟ

Έφιππος αστυνομικός καταδίωξε γυναίκα που έκλεψε τσάντα στο Μανχάταν.

Σαν σε ταινία: Έφιππος αστυνομικός κυνηγά κλέφτρα ανάμεσα στα αυτοκίνητα στη Νέα Υόρκη
19 Απρ. 2026 12:40
Pelop News

Δραματικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στους δρόμους του Μανχάταν, όταν έφιππος αστυνομικός της NYPD καταδίωξε γυναίκα που κατηγορείται ότι άρπαξε τσάντα από τα πόδια θύματός της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 15 Απριλίου κοντά στη διασταύρωση της West 72nd Street με την Columbus Avenue, στην περιοχή Upper West Side της Νέας Υόρκης.

Βίντεο που δημοσιεύθηκε από την NYPD δείχνει τον έφιππο αστυνομικό να κινείται ανάμεσα στην κίνηση των αυτοκινήτων και τις σκαλωσιές, φωνάζοντας «Σταμάτα να τρέχεις!» ενώ καταδιώκει τη γυναίκα. Η ύποπτη, που ταυτοποιήθηκε ως Φελίσια Φιλντ, 44 ετών, συνέχισε να τρέχει περνώντας κάτω από σκαλωσιές και ανάμεσα σε σταθμευμένα οχήματα.

Η καταδίωξη έληξε όταν ένας περαστικός πολίτης βοήθησε να ακινητοποιηθεί η γυναίκα, επιτρέποντας στους αστυνομικούς να την συλλάβουν. Η τσάντα ανακτήθηκε επιτόπου.

Σύμφωνα με τις αρχές, η Φελίσια Φιλντ αντιμετωπίζει κατηγορίες για κακουργηματική κλοπή και ψευδή δήλωση ταυτότητας, καθώς φέρεται να έδωσε λανθασμένα στοιχεία στους αστυνομικούς. Κατά τη σύλληψή της αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18-19/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ