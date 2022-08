Σάνα Μαρίν: Νέο βίντεο με την Φινλανδή πρωθυπουργό – Ο χορός με τον νεαρό άνδρα και το φιλί στο λαιμό

Ένα νέο βίντεο κυκλοφόρησε στη δημοσιότητα με την Φινλανδή πρωθυπουργό, Σάννα Μαρίν, από τη νύχτα που διασκέδαζε ξέφρενα με φίλους της και τώρα καλείται να αποδείξει πως δεν ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Στο νέο βίντεο που κυκλοφόρησε η Φινλανδή πρωθυπουργό χορεύει στενά με έναν μυστηριώδη άνδρα.

Το βίντεο δημοσίευσε το τοπικό ταμπλόιντ Seiska στο οποίο φαίνεται η Μαρίν το ίδιο βράδυ να χορεύει με έναν τραγουδιστή, ο οποίος της χαϊδεύει επανειλημμένα τον λαιμό μέσα στο κατάμεστο κλαμπ του Ελσίνκι, το Teatteri.

Η Μάριν αγκαλιάζει τον άνδρα ενώ ο DJ παίζει το ρεφρέν των Black Eyed Peas «I got a feeling that tonight’s gonna be a good, good night».

Ένας μάρτυρας δήλωσε στο πρακτορείο ότι η «σαφώς μεθυσμένη» σοσιαλδημοκράτισσα «χόρεψε στενά με τουλάχιστον τρεις διαφορετικούς άνδρες», ωστόσο η ίδια δεν έχει σχολιάσει ακόμη τη νέα διαρροή.

A new video of Prime Minister Sanna Marin’s “party scandal” appeared in Finland today.

Seiska writes that Marin, who is married and has been in that relationship for 18 years, was seen in many questionable situations.

Iltalehti has a sound expert confirming “flour-gang”. pic.twitter.com/Nj5A71R8Rd

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 19, 2022