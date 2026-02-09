Σανάε Τακαΐτσι: Συντριπτική νίκη στις ιαπωνικές εκλογές, συγχαρητήρια από Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχάρη τη Σανάε Τακαΐτσι για τη συντριπτική νίκη της στις ιαπωνικές εκλογές και της ευχήθηκε επιτυχία στο υπερσυντηρητικό πρόγραμμά της.
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι για τη «συντριπτική νίκη» που πέτυχε η ίδια και η συμμαχία της στις βουλευτικές εκλογές της χώρας.
Σε ανάρτησή του την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 στην πλατφόρμα Truth Social, ο κ. Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σανάε: ήταν τιμή μου να υποστηρίξω εσένα και τη συμμαχία σου. Σου εύχομαι μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού σου προγράμματος με άξονα την ειρήνη διά της ισχύος».
Η Σανάε Τακαΐτσι, ηγέτιδα του υπερσυντηρητικού πολιτικού χώρου, έχει δεσμευτεί για αυστηρή μεταναστευτική πολιτική και για ενίσχυση της αμυντικής ισχύος της Ιαπωνίας. Σύμφωνα με τις δηλώσεις της, η συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτηρίζεται από εκείνη ως «χωρίς όρια» σε δυναμική και στρατηγική σημασία.
Η νίκη της Τακαΐτσι στις εκλογές ενισχύει την προοπτική υλοποίησης ενός προγράμματος που συνδυάζει εθνικιστική ατζέντα, περιορισμό της μετανάστευσης και στενότερη στρατιωτική και γεωπολιτική συνεργασία με την Ουάσινγκτον.
