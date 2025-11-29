Σαντορίνη: Καταστροφικό πέρασμα από την κακοκαιρία Adel ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Στον Αθηνιό, τμήματα του βουνού υποχώρησαν από την ένταση της βροχής, προκαλώντας κατολισθήσεις και φράζοντας τον δρόμο προς το λιμάνι

29 Νοέ. 2025 10:31
Pelop News

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία Adel στη Σαντορίνη το βράδυ της Πέμπτης, με τη σφοδρή βροχόπτωση να πλήττει αρκετές περιοχές του νησιού. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Μυτιληναίος, από νωρίς το πρωί συνεργεία του Επαρχείου και του Δήμου βρίσκονται επί ποδός για την αποκατάσταση των ζημιών.

Στον Αθηνιό, τμήματα του βουνού υποχώρησαν από την ένταση της βροχής, προκαλώντας κατολισθήσεις και φράζοντας τον δρόμο προς το λιμάνι. Παρόμοια εικόνα σημειώνεται και στο σημείο κοντά στο Οινοποιείο Αργυρού, όπου μηχανήματα επιχειρούν να απομακρύνουν τόνους χώματος και πέτρας.

Δραματική ήταν η κατάσταση στο Εμπορείο, όπου τα ορμητικά νερά παρέσυραν πέντε αυτοκίνητα, αφήνοντάς τα σε διάφορα σημεία του δρόμου, άλλα κατεστραμμένα, άλλα καλυμμένα από λάσπη και φερτά υλικά. Η γνωστή διασταύρωση «αμαρτία», που ενώνει Πύργο και Εμπορείο, πλημμύρισε για ακόμη μία φορά, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση και αυξάνοντας τον κίνδυνο για τους οδηγούς.

Στον Πύργο, οι ζημιές ήταν εξίσου σοβαρές. Δημοτικό τοιχίο κατέρρευσε λόγω της διάβρωσης από το νερό και τμήμα του έπεσε πάνω σε παρακείμενη κατοικία, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές. Οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.Παρά τα έντονα προβλήματα, η κινητοποίηση των τοπικών αρχών υπήρξε άμεση, με δεκάδες συνεργεία να επιχειρούν σε όλα τα κρίσιμα σημεία και να καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία και να περιοριστεί ο κίνδυνος νέων καταπτώσεων.

