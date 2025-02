Συντριβή μικρού αεροπλάνου με δύο νεκρούς στο Σάο Πάολο ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν την ζωή τους σήμερα όταν ένα μικρό αεροπλάνο έπεσε πάνω σε οχήματα σε λεωφόρο στο Σάο Πάολο, δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο δίκτυο CNN Brazil.

Σύμφωνα με τo skai, το αεροσκάφος – ένα F-90 της King Air με δυνατότητα μεταφοράς επτά επιβατών – επιχείρησε αναγκαστική προσγείωση.

Για άγνωστο ακόμα λόγο συνετρίβη στον αυτοκινητόδρομο και τυλίχτηκε στις φλόγες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κανένας επιβάτης δεν επέζησε αλλά κανείς δεν τραυματίστηκε στο έδαφος.

According to initial reports, the plane attempted an emergency landing. It crashed on Avenida Marquês de São Vicente, near Praça José Vieira Mesquita. #Brazil #Update It would be a King Air F-90 with the capacity to… pic.twitter.com/Xtl1eTLKpY

#Breaking a Beech King Air crashed in S. Paulo (Brazil). So far reports state the 2 aboard died and there are injured on the ground.

Media reported plane hit a bus which had no passenger aboard and eyewitnesses stated it was attempting an mergency landing.

Aircraft… pic.twitter.com/PaSGsVwAcV

— Air Safety #OTD by Francisco Cunha (@OnDisasters) February 7, 2025