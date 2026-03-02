Σαουδική Αραβία: Εκτός λειτουργίας ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια στον κόσμο

Ο πετρελαϊκός κολοσσός Aramco στη Σαουδική Αραβια προχώρησε σε προληπτικό κλείσιμο του διυλιστηρίου Ras Tanura μετά από επίθεση με drones, σύμφωνα με πηγή του Reuters.

Η επίθεση αποτελεί μέρος των αντιποίνων που εξαπέλυσε η Τεχεράνη σε ολόκληρη την περιοχή, ως απάντηση στα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Το συγκρότημα Ras Tanura, που βρίσκεται στις ακτές του Κόλπου, φιλοξενεί ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή, ενώ αποτελεί κρίσιμο τερματικό σταθμό για τις εξαγωγές του σαουδαραβικού αργού. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η αναστολή λειτουργίας έγινε για προληπτικούς λόγους, ενώ η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο. Η Aramco δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Η επίθεση στο Ras Tanura εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα πληγμάτων στον Κόλπο, που συμπεριέλαβε στόχους στο Αμπού Ντάμπι, το Ντουμπάι, τη Ντόχα, τη Μανάμα και το εμπορικό λιμάνι του Ντουκμ στο Ομάν. Οι επιθέσεις αυτές έχουν παραλύσει μεγάλα ναυτιλιακά κέντρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ομάν, προκαλώντας εκτόξευση της τιμής του Brent κατά περίπου 10% τη Δευτέρα.

Οι βαριά οχυρωμένες ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας έχουν αποτελέσει στόχο και στο παρελθόν, σύμφωνα με το Reuters.

Η πλέον αξιοσημείωτη περίπτωση ήταν τον Σεπτέμβριο του 2019, όταν οι πρωτοφανείς επιθέσεις με drones και πυραύλους στις μονάδες Abqaiq και Khurais έθεσαν προσωρινά εκτός λειτουργίας περισσότερο από το ήμισυ της παραγωγής αργού του βασιλείου, προκαλώντας κλυδωνισμούς στις διεθνείς αγορές.

