Σαρακοστιανά: Πόσο «καίνε» φέτος χταπόδια και θαλασσινά, πόσο θα κοστίσει το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας

Καθώς πλησιάζει η γιορτινή ημέρα, οι καταναλωτές διαπιστώνουν ότι βασικά σαρακοστιανά κοστίζουν αισθητά περισσότερο, επηρεάζοντας τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της αγοράς, οι τιμές στα περισσότερα θαλασσινά καταγράφουν άνοδο σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, γεγονός που οδηγεί αρκετούς πολίτες είτε στον περιορισμό των ποσοτήτων είτε στην αναζήτηση οικονομικότερων επιλογών στην Βαρβάκειος Αγορά.

Παρά το αυξημένο κόστος, καλαμαράκια και γαρίδες διατηρούν την πρωτοκαθεδρία στις προτιμήσεις, με τις αγορές ωστόσο να γίνονται πιο στοχευμένα και σε μικρότερες ποσότητες.

Οι τιμές στα ιχθυοπωλεία

Στα καταστήματα λιανικής, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

Τα φρέσκα χταπόδια και καλαμάρια κυμαίνονται μεταξύ 24 και 26 ευρώ το κιλό, από 22-24 ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Τα μεγάλα θράψαλα πωλούνται προς 16-17 ευρώ το κιλό, ενώ τα μικρότερα φτάνουν έως και τα 10 ευρώ.

Τα μύδια κοστίζουν 8-9 ευρώ το κιλό, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τα 7 ευρώ που ίσχυαν το 2024.

Στα οστρακοειδή, τα στρείδια διατίθενται στα 22-23 ευρώ (από 16 ευρώ πέρυσι), ενώ κυδώνια και γυαλιστερές αγγίζουν τα 30 ευρώ το κιλό, αυξημένα από τα 25-26 ευρώ.

Η λαγάνα, αναπόσπαστο στοιχείο της Καθαρά Δευτέρας, αναμένεται να κινηθεί φέτος μεταξύ 3,5 και 3,8 ευρώ, ελαφρώς υψηλότερα από τα περσινά επίπεδα.

Οι τιμές στην Κεντρική Ιχθυαγορά

Στην Κεντρική Ιχθυαγορά Αθηνών οι τιμές εμφανίζονται πιο συγκρατημένες, προσελκύοντας σημαντικό αριθμό καταναλωτών.

Ειδικότερα:

Τα χταπόδια ξεκινούν από 15-16 ευρώ το κιλό.

Οι γαρίδες διατίθενται από 12 ευρώ, όταν στα συνοικιακά ιχθυοπωλεία φτάνουν έως και τα 19 ευρώ.

Τα μύδια ξεκινούν από 6 ευρώ το κιλό.

Παρά τις αυξήσεις, καλαμαράκια και γαρίδες παραμένουν στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων για το σαρακοστιανό τραπέζι. Ωστόσο, οι αγορές πραγματοποιούνται με μεγαλύτερη προσοχή, ώστε να διατηρηθεί ο οικογενειακός προϋπολογισμός εντός ορίων ενόψει της εορταστικής ημέρας.

