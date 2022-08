Σαρλ Μισέλ: «Η Ελλάδα προχωρά» – Τι έγραψε για την έξοδο από την ενισχυμένη εποπτεία

Με μία ανάρτηση στο twitter επέλεξε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ να συγχαρεί την Ελλάδα για την έξοδό της από την ενισχυμένη εποπτεία κάνοντας λόγο για μία σημαντική ημέρα για τη χώρα μας και μία επιτυχία που οφείλεται στη «δέσμευση του ελληνικού λαού και των αρχών σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Μια σημαντική ημέρα για την Ελλάδα — έξοδος από το ενισχυμένο πλαίσιο επιτήρησης σήμερα. Μια επιτυχία που οφείλεται στη δέσμευση του ελληνικού λαού και των αρχών σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Η Ελλάδα προχωρά».

An important day for #Greece — exiting the enhanced surveillance framework today.

A success due to the commitment of the Greek people and authorities combined with European solidarity.

Greece is moving forward. @kmitsotakis

— Charles Michel (@CharlesMichel) August 20, 2022