Σασμός: Το «φάουλ» της παραγωγής που όμως όλοι αντιλήφθηκαν στο Twitter

Η οικογένεια Βρουλάκη επέστρεψε οριστικά στην Κρήτη στο χθεσινό επεισόδιο του Σασμού. Υπήρξε όμως μια σκηνή στο αεροδρόμιο, ένα «φάουλ» της παραγωγής, που είδαν οι περισσότεροι τηλεθεατές και δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστο στο Twitter.

Η Αργυρώ μαζί με τη Μαρίνα φτάνουν στην Κρήτη. Η πρωταγωνίστρια κρατάει το καρότσι αλλά ο γιος της δεν είναι πουθενά μέσα σε αυτό. Τη θέση του έχει πάρει μια κούκλα…

#sasmos εγώ που κάθε χρόνο από το πανηγυρι έπαιρνα καρότσι για κούκλες!!! pic.twitter.com/OeWd3X1hjn

— mom of a little prince 🦊🌹 (@Chrisaaesthetic) May 18, 2022