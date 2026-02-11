Αχαΐα: Σχεδιασμός στεγαστικής πολιτικής 2025-2026 – Δεύτερη ευκαιρία για κτίρια, αφορμή για αστική αναγέννηση

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Αχαΐας χαιρετίζει ότι το γεγονός, ότι οι δημόσιες παρατηρήσεις και προτάσεις του από τον Μάρτιο του 2025 σχετικά με την επανάχρηση εγκαταλελειμμένων και κενών κτιρίων βρίσκουν πλέον ανταπόκριση στον κυβερνητικό σχεδιασμό για το 2026 και ενσωματώνονται σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις δημόσιας πολιτικής.

Στον πρωτοφανή σχεδιασμό στεγαστικής πολιτικής 2025-2026, που στοχεύει στην ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών, την ενεργοποίηση κλειστών/παλαιών ακινήτων και τη μείωση των οικονομικών πιέσεων στην αγορά κατοικίας, περιλαμβάνονται συνολικά 29 μέτρα με προϋπολογισμό άνω των 2,6 δισ. ευρώ. Από αυτά, εννέα βασικά μέτρα εκκινούν εντός του 2026 και στοχεύουν κυρίως στην αύξηση διαθέσιμων κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση ή ιδιοκατοίκηση, καθώς και σε ευρύ πλέγμα φορολογικών και ρυθμιστικών παρεμβάσεων, όπως ο περιορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού είναι τα εξής σημεία:

Ενισχυμένο πρόγραμμα ανακαίνισης και επανάχρησης κατοικιών με χρηματοδότηση περίπου 400 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ για παλαιές κατοικίες, όπου επιχορηγείται μεγάλο μέρος του κόστους ανακαίνισης (με δυνατότητα κάλυψης έως και 80-90% των δαπανών, φτάνοντας έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία). Το πρόγραμμα απευθύνεται ιδιαίτερα στα κλειστά και εγκαταλελειμμένα ακίνητα και έχει στόχο να τα επαναφέρει στην αγορά είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση.

Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαινίσεων που συνδέονται με παλαιά κτίρια, συνδυάζοντας ενεργειακές παρεμβάσεις με βελτιώσεις κατοικιών.

Προκήρυξη δημόσιων ακινήτων για κοινωνική αντιπαροχή προς ιδιώτες με στόχο την ανάπτυξη προσιτής κατοικίας, καθώς και έργα κατασκευής νέων κατοικιών σε ανενεργά στρατόπεδα σε μεγάλες πόλεις.

Ρυθμιστικά και φορολογικά μέτρα, μεταξύ των οποίων η μείωση του ΕΝΦΙΑ σε περιοχές με μικρό πληθυσμό και η παράταση φορολογικών κινήτρων για αναβάθμιση κτιρίων.

Τα μέτρα αυτά ευθυγραμμίζονται με τις βασικές επισημάνσεις του Συλλόγου για επανάχρηση δομημένου αποθέματος, αξιοποίηση κενών δημόσιων ακινήτων και ισχυρά κίνητρα ανακαίνισης. Τώρα, όπως τονίζουν οι αρμόδιοι φορείς, το στοίχημα μετατοπίζεται στην ταχύτητα υλοποίησης και στην υπέρβαση των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων ώστε οι παρεμβάσεις να αποδώσουν γρήγορα και απτά αποτελέσματα στην καθημερινότητα των πολιτών.

ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΟΗ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΑΧΑΪΑΣ

Πολυμορφική απαξίωση της Πάτρας

Οπως σημειώνει στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» η Ολυμπία Λόη, πρόεδρος του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Ν. Αχαΐας και πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Αχαΐας:

«Το φαινόμενο των εγκαταλελειμμένων κτιρίων στις ελληνικές πόλεις υπερβαίνει την αισθητική υποβάθμιση, συνιστώντας μια βαθιά ‘’αστική νόσο’’ με σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις. Αυτά τα ακίνητα λειτουργούν ως εν δυνάμει ‘’ωρολογιακές βόμβες’’ στον αστικό ιστό, εγκυμονώντας κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια και την υγεία, ενώ παράλληλα υποβαθμίζουν ανεπανόρθωτα την ποιότητα ζωής των περιοίκων.

Ταυτόχρονα, η εγκατάλειψη δρα ως οικονομικό ‘’βαρίδι’’, συμπιέζοντας τις αξίες των γειτονικών ακινήτων και αποθαρρύνοντας κάθε αναπτυξιακή ή επενδυτική πρωτοβουλία.

Η Περίπτωση της Πάτρας:

Η Πάτρα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πολυμορφικής απαξίωσης. Περιδιαβαίνοντας την πόλη, η εικόνα είναι αποκαλυπτική:

· Κλειστά διαμερίσματα: Κυρίως σε παλαιές πολυκατοικίες, που παραμένουν ανενεργά λόγω οικονομικής αδυναμίας για ανακαίνιση, σύνθετων κληρονομικών εμπλοκών ή τραπεζικών κατασχέσεων.

· Ημιτελή «κουφάρια»: Σκελετοί από μπετόν που στέκουν ημιτελείς για δεκαετίες, αλλοιώνοντας τη φυσιογνωμία των δρόμων.

· Πρώην Επιχειρήσεις: Μεγάλα βιομηχανικά ή εμπορικά κτίρια που κάποτε έσφυζαν από ζωή και σήμερα αποτελούν εστίες μόλυνσης.

Είτε ανήκουν σε ιδιώτες και τράπεζες, είτε στο Δημόσιο, αυτά τα «φαντάσματα» του αστικού ιστού στερούν από την Πάτρα ζωτικό χώρο και την απαραίτητη αισθητική αναβάθμιση.

Η Αξιοποίηση ως Λύση στο Στεγαστικό Πρόβλημα

Η αποκατάσταση των εγκαταλελειμμένων κτιρίων και η αξιοποίηση των αστικών οικοπέδων του Δημοσίου δεν είναι απλώς μια πολεοδομική παρέμβαση, αλλά μια χρυσή ευκαιρία για την ουσιαστική αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης αφού δεν απαιτείται απαραίτητα νέα δόμηση, αλλά μια έξυπνη και βιώσιμη διαχείριση του υφιστάμενου κτιριακού πλούτου.

Αν και έχουν γίνει ορισμένα βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, η μετάβαση απαιτεί πολιτική γενναιότητα και άμεση δράση. Το στοίχημα θα κριθεί στην ταχύτητα της υλοποίησης και στην υπέρβαση των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων. Η μετάπλαση των ερειπίων σε ζωντανά κύτταρα της πόλης είναι η μόνη οδός για ένα δίκαιο και λειτουργικό αστικό μέλλον».

