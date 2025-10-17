Σχεδιάζει να προμηθεύσει τη Συρία με όπλα η Τουρκία

Τη Συρία με όπλα και γενικά με στρατιωτικό εξοπλιμό σχεδιάζει να προμηθεύσει η Τουρκία αλλα και να συνάψει συμφωνία που θα της επιτρέψει να στοχεύει Κούρδους μαχητές κατά μήκος ολόκληρων των συριακών συνόρων.

Τα σχέδια περιλαμβάνουν την αποστολή θωρακισμένων οχημάτων, drones, πυροβολικού, πυραύλων και συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ανέφεραν Τούρκοι αξιωματούχοι, σύμφωνα με το Bloomberg. Ο εξοπλισμός, είπαν, θα αναπτυχθεί στη βόρεια Συρία, ώστε να αποφευχθεί η ένταση με το Ισραήλ στα νοτιοδυτικά.

Οι προγραμματισμένες αποστολές της Τουρκίας αποσκοπούν στην υποστήριξη του Σύρου προέδρου Αχμέντ αλ-Σαράα, πρώην διοικητή της Αλ Κάιντα, ο οποίος ηγήθηκε της ανατροπής του δικτάτορα Μπασάρ αλ-Άσαντ στα τέλη του περασμένου έτους και επιδιώκει να ενοποιήσει τη χώρα υπό την ηγεσία του. Οι στρατιωτικές προμήθειες αναμένεται να βοηθήσουν τον Σαράα στην ανασυγκρότηση του εθνικού στρατού της Συρίας, μετά την καταστροφή μεγάλου μέρους του στρατιωτικού οπλοστασίου της χώρας από το Ισραήλ, αμέσως μετά την ανατροπή του Άσαντ.

Η κίνηση αναδεικνύει επίσης την ανησυχία της Άγκυρας για τη βορειοανατολική Συρία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η οποία συνορεύει με την Τουρκία και ελέγχεται από τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ. Ένα ισχυρό κομμάτι των SDF, η κουρδική πολιτοφυλακή YPG, συνδέεται με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) -την οργάνωση που διεξάγει εδώ και 40 χρόνια πόλεμο εναντίον της Τουρκίας και έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική από τις ΗΠΑ και την ΕΕ.

Η Τουρκία επιδιώκει επέκταση της συμφωνίας για πλήγματα σε Κούρδους μαχητές

Η Τουρκία και η Συρία συζητούν την επέκταση μιας σχεδόν 30ετούς συμφωνίας ασφαλείας που επιτρέπει στην Άγκυρα να πλήττει Κούρδους μαχητές κοντά στα σύνορα, δήλωσαν οι αξιωματούχοι. Η Τουρκία επιδιώκει να επεκτείνει το επιτρεπόμενο εύρος από τα 5 στα 30 χιλιόμετρα, πρόσθεσαν.

Το PKK είχε ανακοινώσει τον Μάιο ότι θα καταθέσει τα όπλα και θα διαλυθεί, ωστόσο η ειρηνευτική διαδικασία προχωρά αργά, λόγω αβεβαιοτήτων σχετικά με τον αφοπλισμό και τα πιθανά βήματα της Τουρκίας για την ικανοποίηση των κουρδικών αιτημάτων.

Η Άγκυρα στηρίζεται στον Σαράα να αντισταθεί στις κουρδικές διεκδικήσεις για μεγαλύτερη αυτονομία, ειδικά στις περιοχές κατά μήκος των συνόρων, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Επίσης, θέλει ο Σύρος ηγέτης να περιορίσει την πρόσβαση των SDF σε κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, λόγω φόβων ότι τα έσοδα κατευθύνονται στο PKK.

Οι SDF και ο Σαράα είχαν υπογράψει τον Μάρτιο συμφωνία βάσει της οποίας η κουρδική οργάνωση θα εντασσόταν στον εθνικό στρατό της Συρίας. Αυτό δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί.

