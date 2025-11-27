«Σχεδόν κάθε μέρα κλαίω, κάθε φορά που σκέφτομαι πόσο μεγαλώνει η κόρη μου», αποκαλυπτικός ο Ίαν Στράτης

«Δε με ενδιαφέρει καθόλου τι θα πει ο κόσμος για μένα. Εγώ θα κάνω αυτό που θέλω και πιστεύω. Πιστεύουμε με τη Μαίρη ότι έχουμε κάνει καλές επιλογές και θα δούμε στο μέλλον»

«Σχεδόν κάθε μέρα κλαίω, κάθε φορά που σκέφτομαι πόσο μεγαλώνει η κόρη μου», αποκαλυπτικός ο Ίαν Στράτης
27 Νοέ. 2025 23:39
Τη δική του οικογένεια έχει δημιουργήσει ο Ίαν Στράτης με τη Μαίρη Συνατσάκη και πλέον είναι γονείς μίας κορούλας, της Ολίβιας.

Ο νεαρός καλλιτέχνης μίλησε σήμερα (27/11/2025) το πρωί στην εκπομπή «Buongiorno» και τη Νάσια Μανέντη και αναφέρθηκε τόσο στη Μαίρη Συνατσάκη όσο και στη ζωή με την κόρη τους. Μάλιστα, ο Ίαν Στρατής εξομολογήθηκε ότι όταν σκέφται πόσο μεγαλώνει το κοριτσάκι κλαίει.

«Όταν προσπαθείς να περιγράψεις τη ζωή με το παιδί, ακούγονται τόσο λίγα αυτά που λες και θες να πεις τόσα πολλά, αλλά πραγματικά δε μπορώ να περιγράψω ακριβώς αυτό που νιώθω. Είναι μια φανταστική εμπειρία. Σχεδόν κάθε μέρα κλαίω, κάθε φορά που σκέφτομαι πόσο μεγαλώνει. Περισσότερη αδυναμία έχει στη Μαίρη», δήλωσε ο γνωστός τραγουδιστής.

Παράλληλα, ο Ίαν Στρατής ερωτήθηκε και για τα σχόλια που γίνονται κατά καιρούς για τον τρόπο ζωής και τις επιλογές κείνου και της Μαίρης Συνατσάκη σχετικά με το αν έχουν κάνει ή όχι ονοματοδοσία στην κόρη τους και το αν θα κάνουν ή όχι θρησκευτικό γάμο.

«Δε με ενδιαφέρει καθόλου τι θα πει ο κόσμος για μένα. Εγώ θα κάνω αυτό που θέλω και πιστεύω. Πιστεύουμε με τη Μαίρη ότι έχουμε κάνει καλές επιλογές και θα δούμε στο μέλλον», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης, αναφέρθηκε στις δύσκολες περιόδους της ζωής του, υπογραμμίζοντας: «Προφανώς και υπήρξαν σκοτεινές περίοδοι στη ζωή μου. Δεν το διαχειρίστηκα πολύ καλά είναι η αλήθεια».

Παράλληλα, ο Ίαν Στρατής τόνισε ότι η μεγάλη του αγάπη είναι το τραγούδι και έχει προτεραιότητα από την υποκριτική.

«Ανάμεσα στην υποκριτική και το τραγούδι διαλέγω το τραγούδι, δεν αλλάζει αυτό. Η υποκριτική είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου αλλά το τραγούδι και η μουσική είναι πάντα πρώτα για μένα», τόνισε ο ταλαντούχος καλλιτέχνης.

