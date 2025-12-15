Σχέσεις με το ISIS εκτιμάται πως είχαν οι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στο Σίδνεϊ

Οι δράστες της ένοπλης επίθεσης, πατέρας και γιος, είχαν πιθανές διασυνδέσεις με το ISIS, μετέδωσε τη Δευτέρα 15/12/2025 το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Σίδνεϊ: Πατέρας και γιος οι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης, στους 16 οι νεκροί ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Ερωτήματα για το κίνητρο και τις πιθανές διασυνδέσεις με το Ισλαμικό Κράτος (ISIS) εγείρει η πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε την Κυριακή σε εβραϊκή εκδήλωση στην παραλία Bondi του Σίδνεϊ, όπου πατέρας και γιος άνοιξαν πυρ, σκοτώνοντας 15 ανθρώπους, σε ένα περιστατικό που οι αυστραλιανές Αρχές χαρακτηρίζουν ξεκάθαρα αντισημιτική ενέργεια.

Αν και η αστυνομία δεν έχει ακόμη ανακοινώσει επίσημο κίνητρο για τη μαζική επίθεση με πυροβολισμούς, αξιωματικοί δηλώνουν ότι επρόκειτο ξεκάθαρα για αντισημιτική τρομοκρατική ενέργεια.

Ανώτεροι αξιωματούχοι που συμμετέχουν στην έρευνα ανέφεραν στο ABC ότι δύο σημαίες του ISIS βρέθηκαν στο αυτοκίνητο των ενόπλων στην παραλία, ωστόσο η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας δήλωσε πως δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την πληροφορία.

Τις ώρες που ακολούθησαν την επίθεση, άρχισαν να γίνονται γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τους δύο δράστες, αφού ο 50χρονος πατέρας, ντυμένος στα μαύρα, και ο 24χρονος γιος του εθεάθησαν δίπλα-δίπλα σε μια μικρή γέφυρα, να πυροβολούν με μακρύκαννα όπλα εναντίον ανθρώπων που βρίσκονταν στην παραλία.

Ο πατέρας, ο οποίος κατονομάστηκε από τα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης ως Sajid Akram, σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Είχε άδεια οπλοκατοχής για έξι όπλα και, όπως εκτιμά η αστυνομία, και τα έξι χρησιμοποιήθηκαν για να σκοτώσουν και να τραυματίσουν ανθρώπους που απολάμβαναν μια ηλιόλουστη ημέρα στη διασημότερη παραλία της Αυστραλίας.

Ο πατέρας είχε έρθει για πρώτη φορά στην Αυστραλία το 1998 με φοιτητική βίζα, δήλωσε τη Δευτέρα στους δημοσιογράφους ο υπουργός Εσωτερικών, Τόνι Μπερκ. Το 2001 απέκτησε βίζα που χορηγείται σε συζύγους Αυστραλών πολιτών ή μόνιμων κατοίκων, ενώ έκτοτε, σύμφωνα με την κυβέρνηση, ταξίδεψε στο εξωτερικό τρεις φορές.

Ο γιος του, ο οποίος σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών είναι Αυστραλός πολίτης γεννημένος στη χώρα, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο του Σίδνεϊ, υπό αστυνομική φρούρηση.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι ο γιος, ο οποίος κατονομάζεται από τα τοπικά μέσα ως Naveed Akram, είχε απασχολήσει τις αυστραλιανές υπηρεσίες ασφαλείας το 2019.

