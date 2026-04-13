Σχολεία: Πότε κλείνουν για γυμνάσια και λύκεια – Οι ημερομηνίες για εξετάσεις και Πανελλαδικές

Λίγες εβδομάδες απομένουν πλέον μέχρι να ολοκληρωθούν τα μαθήματα σε γυμνάσια και λύκεια, με τη φετινή σχολική χρονιά να μπαίνει στην πιο απαιτητική της φάση. Για χιλιάδες μαθητές, το επόμενο διάστημα συνδέεται άμεσα με τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, ενώ για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη αρχίσει.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς στα λύκεια θα χτυπήσει στις 15 Μαΐου 2026, ενώ για τα γυμνάσια η λήξη των μαθημάτων έχει οριστεί για τις 27 Μαΐου 2026. Από εκεί και πέρα ξεκινά το εξεταστικό σκέλος για κάθε βαθμίδα, με διαφορετικές ημερομηνίες και διαδικασίες.

Πότε αρχίζουν οι εξετάσεις σε λύκεια και γυμνάσια

Για την Α’ και τη Β’ λυκείου, οι προαγωγικές εξετάσεις θα διεξαχθούν από τις 18 Μαΐου 2026 έως και τις 12 Ιουνίου 2026. Ως καταληκτική ημερομηνία για την έκδοση των αποτελεσμάτων έχει οριστεί η 19η Ιουνίου.

Για τους μαθητές της Γ’ λυκείου, οι απολυτήριες, δηλαδή οι ενδοσχολικές εξετάσεις, θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα από 18 έως 25 Μαΐου 2026. Τα αποτελέσματα για την τάξη αυτή αναμένεται να εκδοθούν έως τις 27 Μαΐου.

Σε ό,τι αφορά τα γυμνάσια, τα μαθήματα ολοκληρώνονται στις 27 Μαΐου και οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις έχουν προγραμματιστεί για το διάστημα από 2 έως 15 Ιουνίου.

Πότε κλείνουν δημοτικά και νηπιαγωγεία

Για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η σχολική χρονιά θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια. Συγκεκριμένα, το διδακτικό έτος σε δημοτικά και νηπιαγωγεία θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

Έτσι, οι μικρότεροι μαθητές θα συνεχίσουν κανονικά τα μαθήματά τους για περίπου έναν ακόμη μήνα μετά τη λήξη των μαθημάτων στα λύκεια.

Πότε ξεκινούν οι Πανελλαδικές 2026

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026 αρχίζουν στα τέλη Μαΐου. Για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων, η έναρξη έχει οριστεί για τις 29 Μαΐου 2026 με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Στη συνέχεια, οι εξετάσεις για τους μαθητές των ΓΕΛ θα συνεχιστούν στις 3 Ιουνίου, όταν θα διεξαχθούν τα Αρχαία Ελληνικά, τα Μαθηματικά και η Βιολογία, ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού. Στις 5 Ιουνίου ακολουθούν τα Λατινικά, η Χημεία και η Πληροφορική, ενώ η αυλαία των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων θα πέσει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με την Ιστορία, τη Φυσική και την Οικονομία.

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, οι Πανελλαδικές θα ξεκινήσουν στις 30 Μαΐου 2026 με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Στις 2 Ιουνίου θα ακολουθήσουν τα Μαθηματικά και από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας.

Το επόμενο βήμα μετά τα βασικά μαθήματα

Μετά την ολοκλήρωση των βασικών εξετάσεων, θα ακολουθήσουν και τα ειδικά μαθήματα, τα οποία έχουν προγραμματιστεί από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου 2026.

Την ίδια περίοδο, από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου, θα διεξαχθούν και οι Υγειονομικές Εξετάσεις μαζί με την Πρακτική Δοκιμασία για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που στοχεύουν στην εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.

Η φετινή περίοδος, επομένως, έχει ήδη αποκτήσει σαφές χρονοδιάγραμμα και για μαθητές και για γονείς. Από τη λήξη των μαθημάτων μέχρι τις ενδοσχολικές εξετάσεις και από τις Πανελλαδικές έως τα ειδικά μαθήματα, το επόμενο δίμηνο θα είναι καθοριστικό για τη μαθητική κοινότητα.

