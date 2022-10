Scooby Doo: Ομοφυλόφιλη και μέλος της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας η Velma στη νέα ταινία

Από τη στιγμή που ξεκίνησε το Scooby Doo, στα τέλη της δεκαετίας του 1960, υπήρχε ένα ερώτημα για την πανέξυπνη και χαρισματική Velma Dinkley, το οποίο την ακολουθούσε διαρκώς καθώς το ένα επεισόδιο διαδεχόταν το άλλο στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά κινουμένων σχεδίων της Hanna-Barbera Productions. «Είναι λεσβία ή όχι;».

Όσοι πίστευαν ότι η Velma Dinkley είναι ομοφυλόφιλη, μπορούν να αισθάνονται δικαιωμένοι, καθώς η παραγωγή φρόντισε στη νέα ταινία με πρωταγωνιστή τον Scooby Doo να το επιβεβαιώσει.

Οι δύο σκηνές που το επιβεβαιώνουν

Το «Trick of Treat Scooby-Doo!» είναι η νέα ταινία στην πλατφόρμα HBO Max που αφηγείται τις περιπέτειες της θρυλικής παρέας των Fred Jones, Daphne Blake, Velma Dinkley και Shaggey Rogers.

Στην νέα ταινία της ΗΒΟ η Velma βλέπει για πρώτη φορά τη σχεδιάστρια κοστουμιών Coco Diablo και αδυνατεί να κρύψει τον ενθουσιασμό της. «Απίστευτα γυαλιά!, Καταπληκτικό ζιβάγκο!, Προφανώς υπέροχη!, Λατρεύει τα ζώα!» σκέφτεται εκστασιασμένη η Velma.

Δείτε το απόσπασμα:

Velma first meets Coco Diablo in “Trick or Treat Scooby-Doo” #Scoobydoohistory pic.twitter.com/TnWGS0B5GK

Σε μια άλλη σκηνή του «Trick of Treat Scooby-Doo!» του HBO Max η Coco Diablo αρκεί να ακουμπήσει το χέρι της στον ώμο της Velma για να την… αποσυντονίσει.

this my fave scene of her !! pic.twitter.com/V07OfY1nsS

— Pia 🍃 (@soleildiddle) October 4, 2022