Σδούκου κατά Αποστολάκη: Χαρακτήρισε το 41% των πολιτών «πελάτες της Δεξιάς» επειδή δεν ψήφισαν το κόμμα που θα ήθελε εκείνη

29 Μαρ. 2026 11:33
Pelop News

Σφοδρή κριτική στις δηλώσεις της Αλεξάνδρα Σδούκου προς το ΠΑΣΟΚ και την Μιλένα Αποστολάκη διατυπώνει η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για τοποθετήσεις στο συνέδριο που «θύμισαν εποχές των “γερμανοτσολιάδων” και της πιο ακραίας τοξικότητας».

Όπως αναφέρει, το ΠΑΣΟΚ έχει συνηθίσει το τελευταίο διάστημα σε τοποθετήσεις «πράσινου ΣΥΡΙΖΑ», υποστηρίζοντας ότι η κ. Αποστολάκη «ξεπέρασε κάθε φαντασία». Ειδικότερα, σημειώνει ότι, προσβάλλοντας τους πολίτες που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, τους χαρακτήρισε «πελάτες της Δεξιάς».

Η κ. Σδούκου τονίζει ότι «ούτε η λέξη κατάντημα δεν μπορεί να περιγράψει επαρκώς τον κατήφορο» που, όπως λέει, επέλεξε η κ. Αποστολάκη για να χαρακτηρίσει το 41% των πολιτών, επειδή δεν ψήφισε το κόμμα που εκείνη θα επιθυμούσε.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η τοποθέτηση αυτή δεν διορθώθηκε από κανέναν στο συνέδριο, ούτε από την ηγεσία ούτε από το προεδρείο, τα οποία –όπως αναφέρει– «δια της ανοχής τους, την υιοθέτησαν».

Καταλήγοντας, επισημαίνει ότι τα όσα ειπώθηκαν δεν χαρακτηρίζουν τους πολίτες που δεν ψήφισαν το συγκεκριμένο κόμμα, αλλά «το ίδιο το κόμμα της», το οποίο –όπως σημειώνει– ενώ αυτοαποκαλείται «δημοκρατική παράταξη», δεν έχει καταδικάσει την τοποθέτηση αυτή.
