Σε αυτό το κανάλι θα δείτε τη δοκιμασία του Παναθηναϊκού με την Εφές

Με την Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη θα παίξει σήμερα (17/10/2025) για την 5η αγωνιστική της EuroLeague. Το παιχνίδι θα αρχίσει στις 20.30 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ανέβασε το ρεκόρ της στο 3-1, μετά τη νίκη επί της Βιλερμπάν στο ΟΑΚΑ, ενώ η Αναντολού Εφές βρίσκεται στο 2-2.

Το σημερινό πρόγραμμα

Ερυθρός Αστέρας – Ρεάλ Μαδρίτης (20.00, Novasports 5)

Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός (20.30, Novasports Prime)

Μονακό – Βαλένθια (20.30, Novasports Start)

Βιλερμπάν – Βίρτους Μπολόνια (21.00, Novasports 6)

Μπασκόνια – Παρτίζαν (21.45, Novasports 2)

Παρί – Χάποελ Τελ Αβίβ (21.45, Novasports 4)

