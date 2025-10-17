Σε αυτό το κανάλι θα δείτε τη δοκιμασία του Παναθηναϊκού με την Εφές

Το τζάμπολ θα γίνει στις 20.30

17 Οκτ. 2025 11:50
Με την Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη θα παίξει σήμερα (17/10/2025) για την 5η αγωνιστική της EuroLeague. Το παιχνίδι θα  αρχίσει στις 20.30 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ανέβασε το ρεκόρ της στο 3-1, μετά τη νίκη επί της Βιλερμπάν στο ΟΑΚΑ, ενώ η Αναντολού Εφές βρίσκεται στο 2-2.

Το σημερινό πρόγραμμα

Ερυθρός Αστέρας – Ρεάλ Μαδρίτης (20.00, Novasports 5)
Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός  (20.30, Novasports Prime)
Μονακό – Βαλένθια (20.30, Novasports Start)
Βιλερμπάν – Βίρτους Μπολόνια (21.00, Novasports 6)
Μπασκόνια – Παρτίζαν (21.45, Novasports 2)
Παρί – Χάποελ Τελ Αβίβ (21.45, Novasports 4)
