Σε ανοδικό έδαφος κινείται το Χρηματιστήριο της Αθήνας

Τα κέρδη του ΧΑ στην έναρξη της χρονιάς ξεπερνούν ήδη το +4% και τα αντίστοιχα των τραπεζών υπερβαίνουν το +9%.

12 Ιαν. 2026 11:47
Pelop News

Σε ήπια θετικό έδαφος κινείται σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο διατηρείται σε ανοδική ρότα -και τροχιά ρεκόρ- για τέταρτη μέρα. Η πορεία των διεθνών χρηματιστηρίων καθορίζει ως ένα βαθμό τη σημερινή πορεία της εγχώριας αγοράς. Οι ξένοι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής υπό το βάρος των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, ο τραπεζικός κλάδος διατηρεί τη δυναμική του, συνεχίζοντας να προσελκύει το ενδιαφέρον.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (12/1), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,14% και διαπραγματεύεται στις 2.210,85 μονάδες. Σε περίπου 9 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.202,76 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.211,96 μονάδες.

Δυναμικά ξεκίνησε το 2026 για τη Λεωφόρο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να μετρά δύο διαδοχικές συνεδριάσεις πάνω από τις 2.200 μονάδες. Πρόκειται για τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 16 ετών, με το επόμενο ορόσημο να εντοπίζεται στις 11 Ιανουαρίου 2010 και τις 2.315,31 μονάδες. Τα κέρδη του ΧΑ στην έναρξη της χρονιάς ξεπερνούν ήδη το +4% και τα αντίστοιχα των τραπεζών υπερβαίνουν το +9%.

