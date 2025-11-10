Σε απολογία Πάτρα 2005 και ΑΕ Αιγίου, πότε θα βγει η απόφαση

Ηρθε η σειρά της πειθαρχικής επιτροπής της ΕΠΣ Αχαΐας να αποφασίσει για τις δύο ομάδες

10 Νοέ. 2025 20:50
Μετά τη ΔΕΑΒ ήρθε η σειρά της πειθαρχικής επιτροπής της ΕΠΣ Αχαΐας.

Συγκεκριμένα, έχει καλέσει σε απολογία την Τρίτη (11/11) τους εκπροσώπους της Πάτρας 2005 και της ΑΕ Αιγίου προκειμένου να απολογηθούν για τα σοβαρά επεισόδια στο μεταξύ τους παιχνίδι.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση θα ανακοινωθεί το βράδυ της ίδιας ημέρας ή την Τετάρτη 12/11.
