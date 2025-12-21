Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου ΒΙΝΤΕΟ

Σε χριστουγεννιάτικους mood κινείται εδώ και λίγη ώρα και… η Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου.

Με ένα εντυπωσιακό βίντεο και τον Άγιο Βασίλη με το έλκηθρο του να πετά πάνω από ότι γέφυρα Ρίου Αντιρρίου δίνονται οι ευχές για Καλά Χριστούγεννα και ένα ευτυχισμένο έτος.

Η Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, ένα από τα σημαντικότερα τεχνικά έργα της χώρας, μετατρέπεται αυτές τις ημέρες δε σε σημείο αναφοράς των εορτών, προσφέροντας ένα ξεχωριστό στιγμιότυπο που κερδίζει τις εντυπώσεις… γεμίζει φως τις νύχτες της Δυτικής Ελλάδας.

