Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός που οδηγούσε το περιπολικό που μετέφερε ψυγείο στο πορτ μπαγκάζ

Ο αστυνομικός που επέβαινε στο περιπολικό το οποίο ανήκει στην Τροχαία Νέας Ιωνίας τέθηκε σε διαθεσιμότητα με εντολή του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. Επιπλέον, έχει κληθεί να καταθέσει στο πλαίσιο της Ένορκης διοικητικής εξέτασης που διατάχθηκε για το βίντεο.

Το βίντεο δημοσιεύθηκε στο TikTok από έναν χρήστη ο οποίος το συνόδευσε με τη λεζάντα: «Το περιπολικό δεν είναι ταξί».



Υπενθυμίζεται ότι αυτή ήταν η απάντηση που έλαβε η Κυριακή Γρίβα από αστυνομικό του κέντρου της ΕΛ.ΑΣ., λίγο πριν από τη δολοφονία της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων.

