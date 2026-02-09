Σε διεθνές σεμινάριο συμμετείχε η Ελ. Αντωνίου

Η Ελένη Αντωνίου της ΕΠΣ Αχαΐας ήταν η μοναδική διαιτητής από την Ελλάδα που συμμετείχε σε σεμινάριο για ελιτ διαιτητές που διοργάνωσε η UEFA, πρόσφατα στην Λεμεσό της Κύπρου.

Μαζί με τον Βασίλη Φωτιά ήταν οι μοναδικοί ρέφερι που εκπροσώπησαν την χώρα μας και το σεμινάριο περιείχε αγωνιστικά τεστ, βίντεο και γραπτές εξετάσεις.

Μια ακόμα απόδειξη ότι η Αντωνίου ανήκει στις κορυφαίες σφυρίχτρες της Ελλάδας και για αυτό φέτος έχει πάρει τόσους πολλούς ορισμούς σε αγώνες Σούπερ Λιγκ 1 .

