Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για ενίσχυση Συλλογικών Συμβάσεων

Δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο συλλογικές συμβάσεις έως 28 Ιανουαρίου.

15 Ιαν. 2026 9:15
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο με τίτλο «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας», το οποίο ενσωματώνει πλήρως τη συμφωνία που υπεγράφη πρόσφατα μεταξύ της Κυβέρνησης και των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ).

Το νομοσχέδιο, που αποτελείται από 16 άρθρα, θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 28 Ιανουαρίου 2026. Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη για τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου.

Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία ανοίγει μια νέα εποχή για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Οδηγεί σε περισσότερες και ευκολότερα επεκτάσιμες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, με αποτέλεσμα υψηλότερους μισθούς, καλύτερους όρους εργασίας και μεγαλύτερη προστασία για τους εργαζόμενους, ενώ παράλληλα προσφέρει σταθερότητα στις επιχειρήσεις και σαφείς κανόνες στην αγορά εργασίας. Πέρα από τα εργασιακά ζητήματα, η συμφωνία αυτή ενισχύει τη λειτουργία της δημοκρατίας, αποδεικνύοντας ότι ο πραγματικός διάλογος μπορεί να αποτελέσει καταλύτη σύγκλισης, ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.»

Κύριοι άξονες του νομοσχεδίου:

  1. Ευκολότερη επέκταση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ)
    • Μείωση του απαιτούμενου ποσοστού κάλυψης από 50% σε 40% των εργαζομένων του κλάδου ή επαγγέλματος.
    • Νέα δυνατότητα: Όταν μια ΣΣΕ συνυπογράφεται από Εθνικούς Κοινωνικούς Εταίρους, το ποσοτικό κριτήριο του 40% δεν εξετάζεται καθόλου.
    • Δυνατότητα στη ΓΣΕΕ να συνυπογράφει επικουρικά κλαδικές ΣΣΕ, όταν προσκληθεί από μέλος της.
    • Σαφέστερος προσδιορισμός πεδίου εφαρμογής με αναφορά σε ΚΑΔ και άλλα στοιχεία.
    • Λειτουργικά Μητρώα Οργανώσεων (ΓΕΜΗΣΟΕ & ΓΕΜΗΟΕ) με απλοποιημένες διαδικασίες εγγραφής και χωρίς αναστολή συνδικαλιστικών δικαιωμάτων σε περίπτωση μη εγγραφής (η εγγραφή απαιτείται μόνο για επέκταση ΣΣΕ ή προσφυγή στον ΟΜΕΔ).
  2. Πλήρης προστασία εργαζομένων μετά τη λήξη ΣΣΕ
    • Επαναφορά της πλήρους μετενέργειας (κατάργηση της μερικής μετενέργειας του 2012).
    • Αυτόματη παράταση ισχύος όλων των όρων της ΣΣΕ για 3 μήνες μετά τη λήξη.
    • Μετά το τρίμηνο, όλοι οι όροι εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την υπογραφή νέας συλλογικής ή ατομικής σύμβασης.
    • Οι νεοπροσλαμβανόμενοι κατά την τρίμηνη παράταση καλύπτονται πλήρως από τη ΣΣΕ.
  3. Επιτάχυνση διαδικασιών σε περίπτωση αδιεξόδου
    • Εισαγωγή προελέγχου μονομερών προσφυγών στη Μεσολάβηση και Διαιτησία από τριμελή επιτροπή στον ΟΜΕΔ.
    • Η επιτροπή αποτελείται από: Καθηγητή Νομικής Εργατικού Δικαίου, Καθηγητή Οικονομικών και αφυπηρετήσαντα δικαστή ανώτατου δικαστηρίου.
    • Κατάργηση του δεύτερου βαθμού διαιτησίας για ταχύτερη επίλυση (διατηρείται η δυνατότητα δικαστικής προσβολής).

Το νομοσχέδιο αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη διαπραγματευτική ισχύ των εργαζομένων, να διευρύνει την κάλυψη κλαδικών συμβάσεων και να οδηγήσει σε αυξήσεις μισθών μέσω επεκτάσεων ΣΣΕ.

