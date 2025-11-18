Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο Πιερρακάκη για σχολάζουσες κληρονομίες και κοινωφελείς περιουσίες

Μια ολιστική μεταρρύθμιση που αγγίζει το σύνολο του πλαισίου για τις κοινωφελείς περιουσίες, τις σχολάζουσες κληρονομίες και τις δωρεές προς το Δημόσιο προωθεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θέτοντας σε δημόσια διαβούλευση το σχετικό νομοσχέδιο έως την 1η Δεκεμβρίου.

18 Νοέ. 2025 13:21
Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου που αφορά τη ριζική αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τις σχολάζουσες κληρονομίες, τις δωρεές προς το Δημόσιο και τις κοινωφελείς περιουσίες.

Όπως υπογράμμισε ο ίδιος, στόχος της μεταρρύθμισης είναι να υπάρξει ενιαίο, διαφανές και σύγχρονο πλαίσιο διαχείρισης που θα διασφαλίζει τη σωστή αξιοποίηση της κοινωφελούς περιουσίας, ενισχύοντας παράλληλα τη δημόσια λογοδοσία.

Η διαβούλευση ξεκίνησε τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 στην πλατφόρμα opengov.gr και θα διαρκέσει έως την 1η Δεκεμβρίου 2025, καλώντας κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει ενεργά με προτάσεις βελτίωσης.

Νέο πλαίσιο διαχείρισης και φορολογικά κίνητρα

Σύμφωνα με το υπουργείο, το νέο θεσμικό πλαίσιο επιδιώκει:

  • Την ενίσχυση της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
  • Τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων πληρωμών και την προστασία των χρηστών.
  • Τη βελτίωση της διαφάνειας και της ανταγωνιστικότητας των κεφαλαιαγορών.
  • Την προστασία ευάλωτων οφειλετών στο πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους.
  • Την ταχύτερη λειτουργία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
  • Την αναμόρφωση της φορολογίας πλοίων, καθώς και κίνητρα για νέες δωρεές προς το Δημόσιο.

Δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών

Κεντρικός πυλώνας του νομοσχεδίου είναι η ίδρυση Ηλεκτρονικού Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών (Η.Μ.ΚΟΙ.Π.), που θα λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας.

Όλες οι κοινωφελείς περιουσίες —συμπεριλαμβανομένων των κοινωφελών ιδρυμάτων— θα εγγράφονται υποχρεωτικά στο μητρώο, με στόχο τη διαφάνεια, τη χαρτογράφηση και την αξιοποίηση των πόρων τους προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Νέα δομή για ανενεργές περιουσίες

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης τη δημιουργία ειδικού ιδρύματος για τη διαχείριση και εκκαθάριση αδρανών κοινωφελών ιδρυμάτων και σχολαζουσών κληρονομιών, προκειμένου να επανενεργοποιηθούν περιουσίες που παραμένουν επί χρόνια αδρανείς.

Όπως τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, «η Ελλάδα χρειάζεται ένα σύγχρονο και λειτουργικό σύστημα που θα τιμά τη βούληση των δωρητών, θα ενισχύει τη διαφάνεια και θα αξιοποιεί κάθε κοινωφελή περιουσία προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος».

