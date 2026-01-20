Σε εκλογές αύριο και μεθαύριο το Σωματείο Εργαζομένων «Ιπποκράτης» στο Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας

Στις κάλπες προσέρχονται αύριο και μεθαύριο οι εργαζόμενοι του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Άγιος Ανδρέας», για την ανάδειξη νέας διοίκησης στο Σωματείο Εργαζομένων «Ιπποκράτης».

20 Ιαν. 2026 14:08
Pelop News

Αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, και μεθαύριο, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, πραγματοποιούνται οι εκλογές του Σωματείου Εργαζομένων «Ο Ιπποκράτης» στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί στον 1ο όροφο του Ταχύρρυθμου, από τις 08:00 το πρωί έως τις 19:00 το απόγευμα και τις δύο ημέρες. Δικαίωμα ψήφου έχουν συνολικά 1.126 εγγεγραμμένα μέλη του Σωματείου.

Οι εργαζόμενοι καλούνται να εκλέξουν το νέο 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και τη 5μελή Εξελεγκτική Επιτροπή, σε μια διαδικασία που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αντικατοπτρίζει τις ισορροπίες και τις διεκδικήσεις στον χώρο της δημόσιας υγείας.

Στις εκλογές συμμετέχουν τρεις παρατάξεις:

Συνδικαλιστικό Νυστέρι, με 75 υποψηφίους

Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων, με 63 υποψηφίους

Ενωτική Συσπείρωση Υγειονομικών, με 18 υποψηφίους

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αναμένεται να καθορίσει τη νέα σύνθεση της διοίκησης του Σωματείου και τη στάση του απέναντι στα εργασιακά ζητήματα που απασχολούν το νοσοκομείο και τον ευρύτερο χώρο της δημόσιας υγείας στην Πάτρα.

