Σε εορταστικό κλίμα η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Μορφωτικού Συλλόγου

Με ευχές για τη νέα χρονιά, μουσικές και έντονη συμμετοχή μελών και φίλων, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Μορφωτικού Συλλόγου, σε μια κατάμεστη αίθουσα που ανέδειξε τον ζωντανό του ρόλο στην τοπική κοινωνία.

16 Ιαν. 2026 13:34
Pelop News

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του έκοψε τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 ο Μορφωτικός Σύλλογος, σε εορταστικό κλίμα και με μεγάλη συμμετοχή μελών, μαθητριών, φίλων και εργαζομένων του συλλόγου.

Την εκδήλωση ευλόγησε ο Χρύσανθος, Επίσκοπος Κερνίτσης, μεταφέροντας τις ευχές του για υγεία και δημιουργία τη νέα χρονιά. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε και το αισιόδοξο μήνυμα της ψυχολόγου Καικιλίας Κατσιβαρδά, η οποία αναφέρθηκε στη σημασία της νέας χρονιάς ως ευκαιρίας προσωπικής και συλλογικής επανεκκίνησης.

Τη γιορτινή ατμόσφαιρα πλαισίωσαν μουσικά οι εν Πάτρας Λευκάδιοι Santa Maura, υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Δήμητρας Αψόμωτου, προσφέροντας μελωδίες που έδωσαν ξεχωριστό τόνο στην εκδήλωση.

Το «παρών» έδωσαν επίσης εκπρόσωποι σωματείων και φορέων της πόλης, μεταξύ των οποίων οι σύλλογοι «Αγκαλιάζω», «Άλμα Ζωής», «Φλόγα», ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος «Δανιηλίς», ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας, καθώς και εκπρόσωποι του Επιμελητήριο Αχαΐας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε κλίμα αισιοδοξίας και ζεστασιάς, με ευχές για μια χρονιά γεμάτη δράσεις, συνεργασίες και ουσιαστική προσφορά στην τοπική κοινωνία.

