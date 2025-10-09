Σε επιφυλακή το Δασαρχείο Πατρών – Τι απαντά για το Ανω Καστρίτσι – Διάψευση των καταγγελιών για ελλιπή πυροπροστασία

Ο δασονόμος ΔΕ Ρίου Κώστας Οικονόμου, αντικρούει κατηγορηματικά τις ανησυχίες κατοίκων του Ανω Καστριτσίου, έτσι όπως είχαν εκφραστεί μέσω της πρόσφατης αυτοψίας της «Π», σχετικά με την κατάσταση των δασικών δρόμων και την ετοιμότητα των υποδομών πυροπροστασίας. Παρότι οι κάτοικοι καταγγέλλουν ελλιπή συντήρηση και εμπόδια από τη δασική υπηρεσία στη χρήση των δρόμων διαφυγής και διάνοιξης δασικών οδών, ο ίδιος υποστηρίζει πως όχι μόνο το δίκτυο είναι επαρκές και λειτουργικό, αλλά και ότι η υπηρεσία του αναλαμβάνει ευθύνες που τυπικά ανήκουν στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Ο κ. Οικονόμου τονίζει ότι «η εικόνα που έχουμε εμείς είναι διαφορετική και θεωρούμε τις διαμαρτυρίες των κατοίκων υπερβολικές» και εξηγεί:

«Υπάρχουν πολλοί δρόμοι χαραγμένοι και ανοιγμένοι από παλιά. Στην περιοχή υπάρχει ήδη ένα εκτεταμένο δίκτυο με πάρα πολλά χιλιόμετρα δασικών δρόμων. Είμαστε ευχαριστημένοι με το δίκτυο που υπάρχει και με τη συντήρηση που πραγματοποιούμε. Το Ανω Καστρίτσι διαθέτει πάρα πολλά χιλιόμετρα δασικών δρόμων, περισσότερα από πολλές άλλες κοινότητες. Εμείς καθαρίζουμε όχι μόνο τους δρόμους που είναι υποχρέωσή μας, αλλά και άλλους που θα έπρεπε να συντηρεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Οι μελέτες αποδεικνύουν ότι οι διαμαρτυρίες δεν είναι βάσιμες».

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

Με σαφή διάθεση να αποκαταστήσει την εικόνα της δασικής υπηρεσίας, περιγράφει τις παρεμβάσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της πρόσφατης πυρκαγιάς, ενώ εκφράζει την εμπιστοσύνη του στις δασικές δομές και τη δυνατότητά τους να προστατεύσουν την περιοχή από μια καταστροφική πυρκαγιά, καλώντας παράλληλα σε ουσιαστικότερη συνεργασία με την τοπική κοινωνία.

Σε κάθε περίπτωση, η πιο αντισυμβατική αλήθεια που αποκαλύπτει ο έμπειρος δασονόμος είναι και η πιο σκληρή: η απλή ύπαρξη δρόμων δεν πρόκειται να σταματήσει μια πύρινη λαίλαπα κάτω από ακραίες συνθήκες.

Ο κ. Οικονόμου περιγράφει ένα ζοφερό σενάριο με ωμή ειλικρίνεια: Αν μια πυρκαγιά ξεσπάσει χαμηλά στο βουνό στο δάσος του Καρκαλού, με ισχυρό δυτικό άνεμο, η εξέλιξή της είναι σχεδόν προδιαγεγραμμένη:

«Σε μια τέτοια περίπτωση, η χερσαία ανθρώπινη παρέμβαση γίνεται επικίνδυνη και αναποτελεσματική. Θα κάψει τουλάχιστον το δυτικό πρανές όλο. Είναι επικίνδυνο να μπει ο άνθρωπος μέσα να σβήσει. Ομως η συνδρομή των εναέριων μέσων είναι καταλυτική». Ωστόσο, δεν παραδίνεται στη μοιρολατρία: «Ομως, θα πέσουμε με νύχια και με δόντια και δεν θα την αφήσουμε να φτάσει εκεί».

Υπογραμμίζει παράλληλα «ότι η κύρια στρατηγική μας δεν μπορεί να βασίζεται στην αντιμετώπιση της πύρινης κόλασης, αλλά στη διαχείριση του τοπίου και των κοινοτήτων μας ώστε να μην επιτρέψουμε ποτέ να φτάσει σε αυτό το στάδιο».

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

Ο κ. Οικονόμου παραθέτει συγκεκριμένα στοιχεία που καταδεικνύουν τη σταθερή και συστηματική δράση πρόληψης της υπηρεσίας του:

«Φέτος καθαρίσαμε 120 χιλιόμετρα χωματόδρομων μόνο στη Δημοτική Ενότητα Ρίου, και αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο. Το κάνουμε σταθερά κάθε χρόνο εδώ και 20 χρόνια»

Παράλληλα, τονίζει τον ενεργό ρόλο της υπηρεσίας του στην πρώτη γραμμή κάθε πυρκαγιάς:

«Σε κάθε φωτιά, η περίπολος του Δασαρχείου Πατρών φτάνει μαζί με το πρώτο πυροσβεστικό όχημα στον τόπο της πυρκαγιάς. Είμαστε εκεί για να δείξουμε τους δρόμους και να καταθέσουμε τη γνώμη μας για την καλύτερη αντιμετώπιση του πύρινου μετώπου».

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΝΕΡΟ

Αναφερόμενος και στο πρόγραμμα «Αντινέρο» σημειώνει ότι η δράση έχει υλοποιηθεί σε όλο το δάσος Καρκαλού και στο μισό και παραπάνω του δάσους που εκτείνεται από την περιοχή με τις ανεμογεννήτριες και κάτω: «Αυτή η προληπτική δράση περιλαμβάνει το κλάδεμα των ξηρών κλαδιών σε ύψος που φτάνει το χέρι και την είσοδο 25 με 30 μέτρα μέσα στο δάσος. Το πρόγραμμα «Αντινέρο» αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας σύγχρονης στρατηγικής που εστιάζει στην πρόληψη αντί για την καταστολή των δασικών πυρκαγιών».

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟ ΔΙΑΦΥΓΗΣ

Σε ό,τι αφορά στον δρόμο Αγ. Ιωάννης -Αργυρά, ο κ. Οικονόμου ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδός διαφυγής, διότι περικλείεται από πευκοδάσος και υπάρχει κίνδυνος εγκλωβισμού των πολιτών.

«Ο δρόμος αυτός έχει από χρόνια χαρακτηριστεί ως επαρχιακή οδός και παρότι έπρεπε να συντηρείται από την αυτοδιοίκηση, συντηρείται ακόμα από το Δασαρχείο Πατρών. Είναι περίπου 25 χλμ.

Το έργο σταμάτησε προσωρινά γιατί δεν υπήρχε καμία αδειοδότηση από την Υπηρεσία μας και επειδή προφανώς παρενέβη ο εργολάβος σε δημόσιες δασικές εκτάσεις, που είναι τα πρανή του δρόμου. Εάν και εφόσον φέρουν τα κατάλληλα έγγραφα από την Περιφέρεια και κυρίως περιβαλλοντική μελέτη, το έργο θα ξεκινήσει πάραυτα».

ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΑΡΓΟΠΟΡΙΑ

Ο κ. Οικονόμου απαντά και στην συγκεκριμένη καταγγελία των κατοίκων σχετικά με τη δυσκολία πρόσβασης των πυροσβεστικών οχημάτων κατά την τελευταία πυρκαγιά. Οι κάτοικοι ανέφεραν ότι κατά την πρόσφατη φωτιά, τα πυροσβεστικά οχήματα χρειάστηκαν 45 λεπτά για να ανέβουν τον δρόμο από την Αγία Βαρβάρα έως το μεγάλο βουνό, κάτι που ο δασονόμος διαψεύδει κατηγορηματικά: «O δρόμος Αγία Βαρβάρα – Μεγάλο βουνό είναι κατά το ήμισυ ασφαλτοστρωμένος και από εκεί και πέρα έχει πολύ καλό χαλίκι πατημένο. Δεν μπορεί λοιπόν να απαιτήθηκε τόσος πολύς χρόνος».

