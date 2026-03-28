Σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσης του 34χρονου στο «Πηγάδι του Διαβόλου» – 7 δύτες ψάχνουν

Στο σημείο επιχειρούν επτά εξειδικευμένοι δύτες – Η τραγωδία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια κατάδυσης σε μεγάλο βάθος

28 Μαρ. 2026 13:14
Pelop News

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση ανάσυρσης του 34χρονου δύτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του την περασμένη Κυριακή στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, στο σημείο γνωστό ως «Πηγάδι του Διαβόλου».

Επτά εξειδικευμένοι δύτες, υπό την καθοδήγηση του σπηλαιοδύτη και αρχηγού της αποστολής Αντώνης Γράφας, έχουν καταδυθεί χρησιμοποιώντας ειδικά μείγματα αερίων, ενώ εδώ και τέσσερις ημέρες έχουν τοποθετηθεί πάσσαλοι και μεταλλικές κατασκευές για την ασφαλή κίνηση στο υποβρύχιο περιβάλλον, όπου η ορατότητα είναι μηδενική και κάθε κίνηση απαιτεί απόλυτο έλεγχο.

Η επιχείρηση εκτιμάται ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον 1,5 ώρα, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, τα ρεύματα και την αποτελεσματικότητα των προκατασκευών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 34χρονος, επαγγελματίας πιλότος-κυβερνήτης στην Πολιτική Αεροπορία, παρασύρθηκε από ισχυρό υποβρύχιο ρεύμα κατά τη διάρκεια της κατάδυσης, παρά τη χρήση προηγμένου εξοπλισμού και σκούτερ κατάδυσης. Ο φίλος του δύτη περιέγραψε την προσπάθεια διάσωσής του, όπου το σκοινί που χρησιμοποίησαν έσπασε λόγω του βάρους και της δύναμης του ρεύματος, ενώ η αναζήτηση συνεχίστηκε για περίπου 40 λεπτά.

Το Πηγάδι του Διαβόλου αποτελεί ένα υποθαλάσσιο σπήλαιο με βάθος 28 μέτρων και μήκος περίπου 30 μέτρα, με ιδιαίτερα επικίνδυνα ρεύματα σε συγκεκριμένα σημεία. Στο παρελθόν, σημειώθηκαν και άλλες τραγωδίες, όπως η εξαφάνιση τριών Αμερικανών το 1978, των οποίων τα οστά εντοπίστηκαν μόνο το 2006.

Η επιχείρηση συντονίζεται από το Λιμενικό Σώμα, με τη συμμετοχή πλωτών μέσων, μονάδων υποβρυχίων αποστολών και ιδιωτικών ομάδων σπηλαιοδυτών, ενώ οι προσπάθειες ανάσυρσης του 34χρονου συνεχίζονται με απόλυτη προσοχή.

