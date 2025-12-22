Σε εξέλιξη τα έργα στα καμένα Πάτρας και Δυτικής Αχαΐας: Σε χρόνο-ρεκόρ οι παρεμβάσεις

Αυτοψία στα πρανή των πηγών του Μειλίχου και του Πείρου, δύο από τα σημαντικότερα υδατικά συστήματα της Πάτρας και της Δυτικής Αχαΐας, πραγματοποιήθηκε με αφορμή την εξέλιξη του μεγάλου έργου αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής προστασίας, που υλοποιείται μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του καλοκαιριού.

Η επίσκεψη έγινε την περασμένη Παρασκευή, παρουσία του γενικού γραμματέα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Στάθη Σταθόπουλου, του δημάρχου Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρη Αλεξόπουλου, του αναπληρωτή περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Χαράλαμπου Μπονάνου, υπηρεσιακών παραγόντων καθώς και εκπροσώπων των ιδιωτικών εταιρειών που ανέλαβαν τη χρηματοδότηση του έργου.

Πρόκειται για παρεμβάσεις άμεσης προτεραιότητας στις καμένες δασικές εκτάσεις της περιοχής, με στόχο την αποτροπή κατολισθήσεων και πλημμυρικών φαινομένων κατά τη χειμερινή περίοδο. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή κορμοδεμάτων και κλαδοπλεγμάτων, ήπιες τεχνικές αντιδιαβρωτικής προστασίας που αξιοποιούν φυσικά υλικά και εφαρμόζονται με επιτυχία και σε άλλες πληγείσες περιοχές της χώρας, όπως η Πάρνηθα και η βόρεια Εύβοια.

Οι ιδιωτικές εταιρείες που χρηματοδοτούν το έργο κινήθηκαν με ταχύτητα, εξασφαλίζοντας εξειδικευμένους τεχνίτες από την Εδεσσα και τα Τρίκαλα, περιοχές με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια δασοτεχνικά έργα. Η επιλογή εργαλείων και υλικών ήπιας περιβαλλοντικής παρέμβασης ευθυγραμμίζεται με τις κατευθύνσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως αυτές παρουσιάστηκαν στις σχετικές ενημερώσεις, δίνοντας έμφαση στη βιωσιμότητα και την ταχεία υλοποίηση.

Ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος, δεν έκρυψε την έκπληξή του για την ταχύτατη πρόοδο του έργου, σε σύγκριση με αντίστοιχες παρεμβάσεις του Δημοσίου. Οπως ανέφερε, «όταν συναντηθήκαμε προ καιρού στο υπουργείο, δεν πίστευα ότι σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα θα είχαν ξεκινήσει παρεμβάσεις στις πιο επικίνδυνες περιοχές». Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι εάν το έργο προχωρούσε αποκλειστικά μέσω των συνήθων δημοσιονομικών διαδικασιών για έναν προϋπολογισμό της τάξης του 1 εκατ. ευρώ, η καθυστέρηση θα αύξανε δραματικά τους χρόνους υλοποίησης του έργου για την ασφάλεια των οικισμών.

Αξίζει μόνο να αναφερθεί ότι σε αντίστοιχο έργο στην Ανατολική Αιγιάλεια, οι παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν μετά από δύο χρόνια και αφού οι κατολισθήσεις είχαν προκαλέσει ζημιές στην γραμμή του Οδοντωτού, ακόμα και στην Ολυμπία Οδό.

Με τις μελέτες της Δασικής Υπηρεσίας και τη χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα, το έργο βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, προσφέροντας ουσιαστική προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων αναμένεται έως τα τέλη Ιανουαρίου, οπότε και θα γίνει νέα αυτοψία για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

