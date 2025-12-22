Σε εξέλιξη τα έργα στα καμένα Πάτρας και Δυτικής Αχαΐας: Σε χρόνο-ρεκόρ οι παρεμβάσεις

Εργο – ασπίδα για οικισμούς και περιουσίες – Οι παρεμβάσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Ιανουάριο

Σε εξέλιξη τα έργα στα καμένα Πάτρας και Δυτικής Αχαΐας: Σε χρόνο-ρεκόρ οι παρεμβάσεις Θωράκιση με κορμοδέματα και κλαδοπλέγματα
22 Δεκ. 2025 13:00
Pelop News

Αυτοψία στα πρανή των πηγών του Μειλίχου και του Πείρου, δύο από τα σημαντικότερα υδατικά συστήματα της Πάτρας και της Δυτικής Αχαΐας, πραγματοποιήθηκε με αφορμή την εξέλιξη του μεγάλου έργου αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής προστασίας, που υλοποιείται μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του καλοκαιριού.

Η επίσκεψη έγινε την περασμένη Παρασκευή, παρουσία του γενικού γραμματέα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Στάθη Σταθόπουλου, του δημάρχου Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρη Αλεξόπουλου, του αναπληρωτή περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Χαράλαμπου Μπονάνου, υπηρεσιακών παραγόντων καθώς και εκπροσώπων των ιδιωτικών εταιρειών που ανέλαβαν τη χρηματοδότηση του έργου.

Πρόκειται για παρεμβάσεις άμεσης προτεραιότητας στις καμένες δασικές εκτάσεις της περιοχής, με στόχο την αποτροπή κατολισθήσεων και πλημμυρικών φαινομένων κατά τη χειμερινή περίοδο. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή κορμοδεμάτων και κλαδοπλεγμάτων, ήπιες τεχνικές αντιδιαβρωτικής προστασίας που αξιοποιούν φυσικά υλικά και εφαρμόζονται με επιτυχία και σε άλλες πληγείσες περιοχές της χώρας, όπως η Πάρνηθα και η βόρεια Εύβοια.
Οι ιδιωτικές εταιρείες που χρηματοδοτούν το έργο κινήθηκαν με ταχύτητα, εξασφαλίζοντας εξειδικευμένους τεχνίτες από την Εδεσσα και τα Τρίκαλα, περιοχές με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια δασοτεχνικά έργα. Η επιλογή εργαλείων και υλικών ήπιας περιβαλλοντικής παρέμβασης ευθυγραμμίζεται με τις κατευθύνσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως αυτές παρουσιάστηκαν στις σχετικές ενημερώσεις, δίνοντας έμφαση στη βιωσιμότητα και την ταχεία υλοποίηση.

Σε εξέλιξη τα έργα στα καμένα Πάτρας και Δυτικής Αχαΐας: Σε χρόνο-ρεκόρ οι παρεμβάσεις

Αυτοψία κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών στα αντιδιαβρωτικά έργα σε Μείλιχο και Πείρο

Ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος, δεν έκρυψε την έκπληξή του για την ταχύτατη πρόοδο του έργου, σε σύγκριση με αντίστοιχες παρεμβάσεις του Δημοσίου. Οπως ανέφερε, «όταν συναντηθήκαμε προ καιρού στο υπουργείο, δεν πίστευα ότι σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα θα είχαν ξεκινήσει παρεμβάσεις στις πιο επικίνδυνες περιοχές». Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι εάν το έργο προχωρούσε αποκλειστικά μέσω των συνήθων δημοσιονομικών διαδικασιών για έναν προϋπολογισμό της τάξης του 1 εκατ. ευρώ, η καθυστέρηση θα αύξανε δραματικά τους χρόνους υλοποίησης του έργου για την ασφάλεια των οικισμών.

Αξίζει μόνο να αναφερθεί ότι σε αντίστοιχο έργο στην Ανατολική Αιγιάλεια, οι παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν μετά από δύο χρόνια και αφού οι κατολισθήσεις είχαν προκαλέσει ζημιές στην γραμμή του Οδοντωτού, ακόμα και στην Ολυμπία Οδό.

Με τις μελέτες της Δασικής Υπηρεσίας και τη χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα, το έργο βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, προσφέροντας ουσιαστική προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων αναμένεται έως τα τέλη Ιανουαρίου, οπότε και θα γίνει νέα αυτοψία για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:47 Μαρινάκης για τον έλεγχο της ΑΑΔΕ στον Σύλλογο Θυμάτων Τεμπών: «Καμία εκδικητική ενέργεια – το κράτος οφείλει να ελέγχει»
13:37 Ο Προμηθέας γιορτινό τραπέζι με δώρα κι ευχές – Φωτογραφίες
13:36 Γιορτινές στιγμές και δημιουργία στα ΚΔΑΠ του Δήμου Πατρέων: Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις με πρωταγωνιστές τα παιδιά ΦΩΤΟ
13:30 Κόντρα Πλεύρη – Δούκα μετά το street party: Καταγγελία για ακύρωση επίσκεψης χορωδίας
13:27 Παρέμβαση ΓΕΩΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας: Στα όρια της επιβίωσης ο πρωτογενής τομέας
13:24 Χριστουγεννιάτικο πάρτι γεμάτο μουσική και χαμόγελα με τους Xanazoo στην Κάτω Αχαΐα
13:21 Ένα σεντούκι γεμάτο μνήμες, αγάπη και αποδοχή ανοίγει στο Royal Theater Patras ΦΩΤΟ
13:16 Μαρινάκης για αγρότες και ελέγχους: «Δεν διώκει η κυβέρνηση – Να επιστραφούν τα κλεμμένα»
13:13 Όταν η αγάπη έγινε πρωταγωνίστρια: Τα παιδιά του ΚΔΑΠΑμεΑ «Άμπετ Χασμάν» γέμισαν το Λιθογραφείο Χριστούγεννα ΦΩΤΟ
13:08 Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Στάρμερ, τι συζήτησαν
13:07 Έρχονται τα «ραβασάκια» από τις έξυπνες κάμερες: Κλήσεις με SMS και ηλεκτρονικές ενστάσεις
13:00 Σε Χριστουγεννιάτικους ρυθμούς η Πάτρα και το διήμερο 23- 24 Δεκεμβρίου
13:00 Σε εξέλιξη τα έργα στα καμένα Πάτρας και Δυτικής Αχαΐας: Σε χρόνο-ρεκόρ οι παρεμβάσεις
12:56 Μητσοτάκης από Ραμάλα: Στήριξη στη λύση των δύο κρατών και έτοιμη η Ελλάδα για ρόλο στην επόμενη μέρα στη Γάζα
12:54 Προμηθέας: Οι τρεις μάγοι με τα δώρα και το 2026
12:52 Στη φυλακή 28χρονος από το Ηράκλειο μετά από καταγγελία ανήλικης για παιδική πορνογραφία – Η γνωριμία μέσω social με την 15χρονη και οι φωτογραφίες
12:48 Παιδικά χαμόγελα, θέατρο και δώρα στη γιορτή των εργαζομένων της ΔΕΥΑΠ
12:47 Στα 22,25 δις. οι τουριστικές εισπράξεις στο 10μηνο
12:43 «Πάγωσαν» περιουσιακά στοιχεία αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη: Επείγουσα εισαγγελική διάταξη
12:39 «Αυτές τις γιορτές η αξία μένει στον τόπο μας»: Καμπάνια στήριξης της τοπικής αγοράς από το Επιμελητήριο Αχαΐας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ