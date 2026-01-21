Σε φάση κάμψης η κτηματαγορά της Αχαΐας το 2025

Σημαντική επιβράδυνση κατέγραψε η κτηματαγορά της Αχαΐας το 2025, επιβεβαιώνοντας ότι η δυναμική των προηγούμενων ετών αρχίζει να εξαντλείται υπό το βάρος των οικονομικών πιέσεων και της αυξημένης επιφυλακτικότητας των αγοραστών. Τα στοιχεία των μεταβιβάσεων δείχνουν σαφή υποχώρηση τόσο στον αριθμό των αγοραπωλησιών όσο και στον συνολικό όγκο των συναλλαγών στην Αχαΐα, σκιαγραφώντας ένα περιβάλλον μειωμένης ζήτησης και αναμονής.

Συγκεκριμένα, το 2025 άλλαξαν χέρια στην Αχαΐα 1.160 ακίνητα παντός είδους, συνολικής αξίας 74,5 εκατ. ευρώ. Ο μέσος όρος αξίας ανά ακίνητο διαμορφώθηκε στις 65.000 ευρώ και αφορά κατά κύριο λόγο παλαιές κατοικίες, κυρίως κατασκευής του 1987, γεγονός που καταδεικνύει ότι η αγορά κινείται πλέον σε χαμηλότερα επίπεδα και στρέφεται σε πιο οικονομικές επιλογές. Σε σύγκριση με το 2024, όταν είχαν πραγματοποιηθεί 1.356 μεταβιβάσεις συνολικής αξίας 87,5 εκατ. ευρώ, η πτώση αγγίζει το 14,5%, αποτυπώνοντας καθαρά τη μεταβολή του κλίματος στην τοπική κτηματαγορά.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και ο Δήμος Πατρέων, ο οποίος παραμένει η «ατμομηχανή» των συναλλαγών στην Αχαΐα. Το 2025 πραγματοποιήθηκαν στην Πάτρα 927 μεταβιβάσεις ακινήτων συνολικής αξίας 58,2 εκατ. ευρώ, όταν το 2024 οι συναλλαγές είχαν ανέλθει σε 1.059 και η αξία τους έφθανε τα 74,5 εκατ. ευρώ. Η μείωση είναι αισθητή και στα δύο μεγέθη, επιβεβαιώνοντας ότι η κάμψη δεν περιορίζεται σε επιμέρους περιοχές, αλλά αφορά το σύνολο της αγοράς.

Παράγοντες της κτηματαγοράς αποδίδουν τη μείωση των αγοραπωλησιών σε έναν συνδυασμό οικονομικών και κοινωνικών αιτιών. Παρότι η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να εμφανίζει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, το αυξημένο κόστος ζωής, οι πιέσεις στα εισοδήματα, οι αυξανόμενες τιμές πώλησης και η παρατεταμένη ακρίβεια λειτουργούν ανασταλτικά για μεγάλα επενδυτικά βήματα, όπως η αγορά ακινήτου. Πολλά νοικοκυριά επιλέγουν να «παγώσουν» αποφάσεις, είτε λόγω αβεβαιότητας για το μέλλον των εισοδημάτων τους είτε λόγω του συνολικού οικονομικού περιβάλλοντος.

Την ίδια στιγμή, αν και τα επιτόκια στεγαστικών δανείων εμφανίζουν σημάδια αποκλιμάκωσης, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση παραμένει περιορισμένη για μεγάλο μέρος των υποψήφιων αγοραστών. Οι αυστηρότεροι όροι δανεισμού και η επιφυλακτικότητα των τραπεζών, σε συνδυασμό με τις αυξημένες καθημερινές υποχρεώσεις των νοικοκυριών, περιορίζουν περαιτέρω τη ζήτηση. Το αποτέλεσμα είναι μια αγορά που κινείται με χαμηλότερους ρυθμούς και με σαφή προτίμηση σε ακίνητα μικρότερης αξίας και παλαιότερης κατασκευής.

Η εικόνα που διαμορφώθηκε το 2025 στην Αχαΐα δείχνει ότι η κτηματαγορά εισέρχεται σε μια περίοδο εξισορρόπησης μετά την πορεία ανάκαμψης τα προηγούμενα χρόνια. Το αν η εικόνα αυτή θα αποτελέσει μια προσωρινή ανάσα ή την αρχή μιας πιο παρατεταμένης περιόδου στασιμότητας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πορεία της οικονομίας, την εξέλιξη του κόστους ζωής και τη δυνατότητα των νοικοκυριών να επανέλθουν σταδιακά σε επενδυτικές αποφάσεις μεγαλύτερης κλίμακας

