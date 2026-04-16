Σε φάση υποχώρησης γρίπη και COVID, επιμένει ο RSV

Πλέον όπως γνωστοποιήθηκε σε φάση αποκλιμάκωσης βρίσκονται οι αναπνευστικές λοιμώξεις στη χώρα, σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την εβδομάδα από 6 Απριλίου 2026 έως 12 του μηνός.

7 σημάδια αυτισμού μετά τα 40 που συχνά περνούν απαρατήρητα

Η εικόνα δείχνει σαφή υποχώρηση της δραστηριότητας για τη γρίπη και την COVID-19, επιβεβαιώνοντας την πτωτική πορεία των τελευταίων εβδομάδων.

Συγκεκριμένα, η δραστηριότητα της γρίπης καταγράφει μείωση τόσο στην κοινότητα όσο και στα νοσοκομεία, ενώ σε χαμηλά επίπεδα παραμένει και η COVID-19, χωρίς σημαντικές μεταβολές στους βασικούς δείκτες.

Μειώνονται οι εισαγωγές

Η πίεση στο σύστημα υγείας εμφανίζει αποκλιμάκωση, με τις εισαγωγές να κινούνται πτωτικά:

24 εισαγωγές ασθενών με COVID-19

40 εισαγωγές ασθενών με γρίπη

Οι αριθμοί αυτοί είναι μειωμένοι σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, επιβεβαιώνοντας τη γενικότερη υποχώρηση των ιώσεων.

Παραμένουν τα σοβαρά περιστατικά

Παρά τη βελτίωση της εικόνας, εξακολουθούν να καταγράφονται σοβαρά περιστατικά, καθώς την εβδομάδα αναφοράς σημειώθηκε 1 θάνατος από γρίπη, ενώ ασθενείς συνεχίζουν να χρειάζονται νοσηλεία, ακόμη και σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, αν και σε μειωμένο αριθμό σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.

Ο RSV συνεχίζει να καταγράφεται

Ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) εξακολουθεί να ανιχνεύεται, ωστόσο η κυκλοφορία του παραμένει σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.

Συμπέρασμα

Η επιδημιολογική εικόνα δείχνει ότι το κύμα των ιώσεων υποχωρεί, με:

μείωση κρουσμάτων και δραστηριότητας

λιγότερες εισαγωγές

περιορισμένα αλλά υπαρκτά σοβαρά περιστατικά

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι, παρά τη βελτίωση, η επιτήρηση πρέπει να συνεχιστεί, καθώς οι ιοί συνεχίζουν να κυκλοφορούν στον πληθυσμό.

