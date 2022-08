Σε κατάσταση συναγερμού η Ταϊβάν: Βίντεο με άρματα στους δρόμους

Σε κατάσταση υψηλού συναγερμού βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ταϊβάν, μετά τις μεγάλες στρατιωτικές ασκήσεις που ξεκίνησαν σήμερα οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις σε έξι ζώνες γύρω από τη νήσο.

Η επίσκεψη της Νάνσι Πελόζι, στην Ταϊπέι, προκάλεσε την σφοδρή αντίδραση του Πεκίνου αλλά και νέες απειλές από την Κίνα οι οποίες συνοδεύτηκαν χθες και προχθές μέ ένα μπαράζ υπερπτήσεων από κινεζικά μαχητικά αεροσκάφη στην Ζώνη Αεράμυνας της Ταϊβάν.

Οι μεγάλες στρατιωτικές ασκήσεις της Κίνας περιλαμβάνουν και την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων ωστόσο, οι ένοπλες δυνάμεις της Ταϊβάν δηλώνουν έτοιμες να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε πιθανή στρατιωτική επιχείρηση από την Κίνα.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζονται άρματα μάχης M60A3 TTS του Στρατού της Ταϊβάν σε δρόμους της πρωτεύουσας Ταϊπέι.

Following to the provocative exercise of China Armed Forces, Taiwanese Armed Forces have been put on high alert. They are ready to confront any possible invasion of #China. This video shows M60A3 TTS main battle tanks of #Taiwan Army in streets of #Taipei. pic.twitter.com/A89qbRS5M1

— Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) August 4, 2022