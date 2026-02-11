Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 35χρονης Πατρινής Ευανθίας Αγγελοπούλου στην Άρτα

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στις 2 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Άρτας, παρουσία συγγενών, φίλων και πλήθους κόσμου που έσπευσε να συμπαρασταθεί στην οικογένεια. Στην τελετή παρέστη και ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος.

11 Φεβ. 2026 15:36
Pelop News

Σε βαρύ κλίμα πένθους και συγκίνησης τελέστηκε σήμερα, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, στην Άρτα η κηδεία της 35χρονης Πατρινής Ευανθίας Αγγελοπούλου, η οποία έφυγε ξαφνικά από τη ζωή λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της.

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στις 2 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Άρτας, παρουσία συγγενών, φίλων και πλήθους κόσμου που έσπευσε να συμπαρασταθεί στην οικογένεια. Στην τελετή παρέστη και ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος.

Η άτυχη γυναίκα κατέρρευσε στο σπίτι της, την ώρα που θήλαζε το νεογέννητο βρέφος της, αισθανόμενη έντονη αδιαθεσία. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

Η τραγική είδηση έχει συγκλονίσει τόσο την Πάτρα, από όπου καταγόταν, όσο και την Άρτα, όπου τελέστηκε η κηδεία. Τα αίτια του θανάτου της διερευνήθηκαν μέσω ιατροδικαστικής εξέτασης, με τα ευρήματα να ρίχνουν φως στις συνθήκες της αιφνίδιας απώλειας, δύο εβδομάδες μετά τη γέννα.

Την Ευανθία αποχαιρέτησαν ο σύζυγός της Χρυσόστομος, τα παιδιά της Ιωάννης και το αβάπτιστο βρέφος, οι γονείς της, τα αδέλφια της και λοιποί συγγενείς, που καλούνται να διαχειριστούν μια ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία.

