Σε κλοιό οχημάτων τα Καμίνια: «Θα θρηνήσουμε ανθρώπους» – Τα διόδια στη Νέα Εθνική μετακίνησαν τα ΙΧ στην Παλαιά

Σε μείζον ζήτημα οδικής ασφάλειας και ποιότητας ζωής για τους κατοίκους της Κοινότητας Καμινίων εξελίσσεται η λειτουργία του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου, με το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων να προχωρά σε συγκεκριμένη απόφαση διεκδίκησης άμεσων παρεμβάσεων.

Η πλήρης παράδοση του αυτοκινητόδρομου στην κυκλοφορία στις 4 Δεκεμβρίου 2025 και η ταυτόχρονη λειτουργία σταθμών διοδίων άλλαξαν ριζικά τις μετακινήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Το κόστος διέλευσης -που φτάνει τα 3,60 ευρώ για επιβατικά και αυξάνεται σημαντικά για επαγγελματικά οχήματα– έχει οδηγήσει μεγάλο αριθμό οδηγών στην επιλογή της Παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών – Πύργου, προκειμένου να αποφύγουν την επιβάρυνση.

Αποτέλεσμα είναι η κατακόρυφη αύξηση της κυκλοφορίας μέσα από τα Καμίνια, με την παλιά εθνική οδό να μετατρέπεται σε βασική αρτηρία διέλευσης, παρότι δεν διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές. Πρόκειται για δρόμο διπλής κατεύθυνσης, με μία λωρίδα ανά ρεύμα και πεζοδρόμιο μόνο στη μία πλευρά, γεγονός που δημιουργεί επικίνδυνες συνθήκες για πεζούς και οδηγούς.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο κρίσιμη λόγω της καθημερινής λειτουργίας βασικών δομών εντός του οικισμού, όπως το δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο, ο ιερός ναός και καταστήματα πρώτης ανάγκης. Η αυξημένη ταχύτητα των διερχόμενων οχημάτων, σε συνδυασμό με τον μεγάλο όγκο -συμπεριλαμβανομένων βαρέων φορτηγών- εκθέτει σε διαρκή κίνδυνο μαθητές, κατοίκους και επαγγελματίες.

Παράλληλα, η συνεχής διέλευση βαρέων οχημάτων επιβαρύνει σοβαρά το οδόστρωμα, προκαλώντας φθορές και καθιζήσεις, ενώ ο θόρυβος έχει ήδη επηρεάσει αρνητικά την καθημερινότητα των κατοίκων, εντείνοντας την αίσθηση υποβάθμισης της περιοχής.

Το δημοτικό συμβούλιο επισημαίνει ότι μεγάλα έργα υποδομών οφείλουν να βελτιώνουν τις μετακινήσεις χωρίς να μεταφέρουν το πρόβλημα σε τοπικές κοινωνίες. Ωστόσο, στην περίπτωση των Καμινίων, η λειτουργία των διοδίων λειτουργεί ως αντικίνητρο χρήσης του αυτοκινητόδρομου, μετακυλίοντας τον κυκλοφοριακό φόρτο στον αστικό ιστό.

Σε άμεσο επίπεδο, το Δημοτικό Συμβούλιο θέτει συγκεκριμένες προτεραιότητες:

– Να κατασκευαστεί κυκλικός κόμβος στη συμβολή της Παλαιάς Εθνικής με την επαρχιακή οδό προς ΒΙΠΕ.

– Να ανακατασκευαστεί το οδόστρωμα από Βραχνέικα έως και Καμίνια.

– Να τοποθετηθεί επαρκής φωτισμός τύπου LED

– Να θεσπιστούν κανόνες κυκλοφορίας, ώστε να απαγορεύεται η κυκλοφορία σε φορτηγά άνω των 3,5 τόνων που δεν εξυπηρετούν τοπικές ανάγκες.

– Να τοποθετηθεί πυκνή σήμανση του προβλεπόμενου ορίου ταχύτητας οχημάτων επί της οδού που είναι εκείνο των 30χλμ./ώρα.

– Να τοποθετηθούν φωτεινοί σηματοδότες στο ύψος της σχολικής μονάδας και του σταθμού του προαστιακού τρένου.

– Να αποδοθεί στον Δήμο Πατρέων το τμήμα του εγκαταλειφθέντος τμήματος της οδού Πατρών – Πύργου για ανάγκες στάθμευσης και αναψυχής.

Οι κάτοικοι εμφανίζονται αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις, διεκδικώντας ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης και προστασία της καθημερινότητάς τους.

Παρέμβαση κατοίκων στο Δημοτικό Συμβούλιο: «Θα θρηνήσουμε θύματα»

Δυναμική παρέμβαση πραγματοποίησαν εκπρόσωποι της Κοινότητας Καμινίων στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πατρέων, αναδεικνύοντας την οριακή κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή λόγω της εκτροπής της κυκλοφορίας στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου.

Ο πρόεδρος της κοινότητας, Γιάννης Πανίτσας, περιέγραψε με μελανά χρώματα την καθημερινότητα των κατοίκων, σημειώνοντας ότι ο πληθυσμός φτάνει τους 2.000 το καλοκαίρι, ενώ κατά μήκος του δρόμου βρίσκονται κρίσιμες υποδομές, όπως σχολικές μονάδες, εκκλησία, καταστήματα, τουριστικά καταλύματα και η στάση του Προαστιακού. Οπως τόνισε, το οδόστρωμα έχει υποστεί σοβαρές φθορές τον τελευταίο χρόνο, ενώ μετά τη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου η κατάσταση επιδεινώθηκε, καθώς εργαζόμενοι και επαγγελματίες αποφεύγουν τα διόδια, επιλέγοντας τη διέλευση μέσα από τον οικισμό.

Ακόμη πιο δραματικός ήταν ο τόνος του πρώην δημοτικού συμβούλου και διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Νίκου Θεοδωρόπουλου, ο οποίος προειδοποίησε ότι «είναι μαθηματικά βέβαιο πως θα συμβεί σοβαρό δυστύχημα», επισημαίνοντας ότι ήδη έχουν σημειωθεί ατυχήματα και ότι τα βαρέα οχήματα προκαλούν δονήσεις στα σπίτια. Ζήτησε, μάλιστα, πιο δυναμικές ενέργειες από τον Δήμο, ακόμη και κινητοποιήσεις με στόχο την άσκηση πίεσης προς την Πολιτεία.

Από την πλευρά των γονέων, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Βασίλης Βλαχάκης, στάθηκε στην έλλειψη βασικών υποδομών ασφάλειας, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν επαρκείς χώροι στάθμευσης, ούτε ασφαλείς συνθήκες για τους μαθητές. Υπογράμμισε την ανάγκη για ουσιαστική επιβολή του ορίου ταχύτητας, με τοποθέτηση ραντάρ, σήμανσης και κατασκευή πεζοδρομίων.

Οι παρεμβάσεις κατέδειξαν την έντονη ανησυχία της τοπικής κοινωνίας, με κοινό αίτημα την άμεση υλοποίηση μέτρων που θα διασφαλίσουν την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής στα Καμίνια.

