Σε «κρυφακούν» όταν μιλάς; Νέα έρευνα αποκαλύπτει τι πραγματικά καταλαβαίνουν οι σκύλοι

Αν περνάτε χρόνο στα social media, πιθανότατα έχετε δει σκύλους να αντιδρούν έντονα όταν ακούν λέξεις όπως «βόλτα» ή «φαγητό», ακόμη κι όταν οι ιδιοκτήτες τους δεν μιλούν απευθείας σε εκείνους. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι απλώς χαριτωμένο – φαίνεται πως έχει και επιστημονική βάση.

Μια πρόσφατη μελέτη από τα Πανεπιστήμια Σάσεξ και Λίνκολν, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Animal Cognition, δείχνει ότι οι σκύλοι μπορούν να αναγνωρίζουν πληροφορίες που τους αφορούν ακόμη και μέσα σε συζητήσεις όπου δεν αποτελούν άμεσο αποδέκτη του λόγου.

Οι επιστήμονες εξέτασαν 53 σκύλους διαφορετικών φυλών, οι οποίοι άκουσαν ηχογραφημένες συνομιλίες με ουδέτερο τόνο. Κάποιες περιείχαν λέξεις γνώριμες για τα ζώα – όπως το όνομά τους ή συνήθεις εντολές – ενώ άλλες όχι. Οι αντιδράσεις έδειξαν ότι οι σκύλοι μπορούσαν να ξεχωρίσουν τις λέξεις που είχαν σημασία για αυτούς, ακόμη και χωρίς τον χαρακτηριστικό έντονο τόνο που χρησιμοποιούν συνήθως οι άνθρωποι όταν απευθύνονται σε κατοικίδια.

Η γνωστή «ομιλία προς σκύλους» (dog-directed speech), δηλαδή ο πιο έντονος και υπερτονισμένος τρόπος που μιλάμε στα ζώα, φαίνεται πως βοηθά στην προσέλκυση της προσοχής τους. Ωστόσο, η έρευνα δείχνει ότι η κατανόηση δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό το στυλ επικοινωνίας.

Όπως σημειώνει ο καθηγητής David Reby, επικεφαλής της μελέτης, οι σκύλοι έχουν εξελίξει την ικανότητα να εντοπίζουν λέξεις με νόημα μέσα σε συνεχή ροή ομιλίας, πιθανότατα λόγω της μακρόχρονης συνύπαρξής τους με τον άνθρωπο. Η ικανότητα αυτή ενδέχεται να μην είναι αποκλειστικά ανθρώπινο χαρακτηριστικό.

Παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί και σε άλλα ζώα. Ορισμένα πτηνά, για παράδειγμα, μπορούν να αναγνωρίζουν προειδοποιητικούς ήχους άλλων ειδών, ενώ έρευνες έχουν δείξει ότι ακόμη και σκίουροι αντιδρούν καθησυχαστικά όταν ακούν ήχους που υποδηλώνουν απουσία κινδύνου.

Όσο για το χαρακτηριστικό «γέρσιμο» του κεφαλιού των σκύλων όταν ακούν οικείες λέξεις, οι ειδικοί θεωρούν ότι σχετίζεται με την προσπάθεια καλύτερης επεξεργασίας των ήχων και της πληροφορίας.

Η στενή σχέση ανθρώπου και σκύλου φαίνεται πως έχει δημιουργήσει ένα επίπεδο επικοινωνίας πιο σύνθετο απ’ όσο πιστεύαμε μέχρι σήμερα — με τους τετράποδους φίλους μας να αποδεικνύονται όχι μόνο πιστοί σύντροφοι αλλά και ιδιαίτερα προσεκτικοί ακροατές.

