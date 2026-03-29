Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της Μαρινέλας την Τρίτη

Στις 2μμ η εξόδιος ακολουθία στη Μητρόπολη ΑΘηνών, ενώ η ταφή της θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.

 

29 Μαρ. 2026 18:53
Η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 28.03 στο σπίτι της μετά από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη τον Σεπτέμβριο του 2024.

Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και χιλιάδες ανθρώπων που τη θαύμαζαν θα έχουν τη δυνατότητα να αποχαιρετήσουν την αγαπημένη σταρ του ελληνικού πενταγράμμου την Τρίτη 31.03, στην Μητρόπολη Αθηνών, με τη σορό τις να τίθεται σε λαϊκό προσκύνημα από νωρίς το πρωί.

Η σορός της θα βρίσκεται (8.00 με 13:00) σε λαϊκό προσκύνημα στον Ιερό Ναό Παναγίας Γοργοεπηκόου και Αγίου Ελευθερίου, ενώ θα ακολουθήσει (14:00) η εξόδιος ακολουθία στη Μητρόπολη ΑΘηνών. Η ταφή της θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Η επίσημη ανακοίνωση της οικογένειας: «Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 14:00, από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών.

Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη «Φλόγα», Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια».

