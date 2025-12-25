Σε νέα φάση οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία: Επαφές Ζελένσκι με απεσταλμένους των ΗΠΑ και «παγωμένο μέτωπο» στο τραπέζι

Σε μια νέα φάση φαίνεται να εισέρχονται οι διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία, μετά τις επαφές του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με Αμερικανούς απεσταλμένους και την παρουσίαση ενός αναθεωρημένου ειρηνευτικού σχεδίου που προβλέπει «πάγωμα» του μετώπου στις σημερινές γραμμές.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αμερικανικής εμπλοκής στη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου διαπραγμάτευσης. Σε ανάρτησή του στο Facebook έκανε λόγο για «εποικοδομητικές και εντατικές συζητήσεις», σημειώνοντας πως «υπάρχουν καλές ιδέες που μπορούν να συμβάλουν σε ένα κοινό αποτέλεσμα και σε μια βιώσιμη ειρήνη».

Παράλληλα, ο Ζελένσκι επανέλαβε την επιθυμία του για απευθείας επικοινωνία με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η Ουάσιγκτον φαίνεται να επανεξετάζει ενεργότερα τον ρόλο της στις συνομιλίες.

Το σχέδιο Ζελένσκι και τα «αγκάθια»

Το νέο ειρηνευτικό σχέδιο που παρουσίασε το Κίεβο προβλέπει τη διατήρηση των σημερινών γραμμών στο μέτωπο, χωρίς ωστόσο να επιλύει άμεσα το ζήτημα των ουκρανικών εδαφών που τελούν υπό ρωσικό έλεγχο – περίπου το 19% της επικράτειας. Το έγγραφο αποφεύγει βασικές ρωσικές αξιώσεις, όπως η αποχώρηση ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονμπάς και η ρητή δέσμευση μη ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, γεγονός που καθιστά αβέβαιο το κατά πόσο μπορεί να γίνει αποδεκτό από τη Μόσχα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, περιορίστηκε να δηλώσει ότι η Ρωσία «εξετάζει τη θέση της», χωρίς να προχωρήσει σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

«Αργή αλλά σταθερή πρόοδος», λέει η Μόσχα

Την ίδια ώρα, η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα μίλησε για «αργή αλλά σταθερή πρόοδο» στις επαφές με τις ΗΠΑ, κατηγορώντας ευρωπαϊκές χώρες ότι επιχειρούν να υπονομεύσουν τη διαδικασία. Υποστήριξε ότι απαιτείται ρεαλιστική και συνεπής προσέγγιση για την επίτευξη μιας ειρηνικής λύσης.

Στο ίδιο διπλωματικό πλαίσιο εντάσσεται και η ανταλλαγή ευχών ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ για τα Χριστούγεννα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει, προς το παρόν, προοπτική άμεσης επικοινωνίας.

Εγγυήσεις ασφάλειας και διεθνής ρόλος

Κεντρικό σημείο του σχεδίου Ζελένσκι αποτελεί η πρόβλεψη για ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας από τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και τους ευρωπαϊκούς εταίρους – αντίστοιχες με το άρθρο 5 της Συμμαχίας – οι οποίες θα ενεργοποιούνται σε περίπτωση νέας ρωσικής επίθεσης. Το σχέδιο προβλέπει επίσης ειδικούς μηχανισμούς ανασυγκρότησης της Ουκρανίας και κοινή διεθνή διαχείριση κρίσιμων υποδομών, όπως ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια.

Η τελική έγκριση της συμφωνίας, εφόσον υπάρξει, θα απαιτήσει επικύρωση από το ουκρανικό κοινοβούλιο και εθνικό δημοψήφισμα, προσθέτοντας ένα ακόμη επίπεδο δυσκολίας σε μια ήδη σύνθετη διαπραγματευτική διαδικασία.

Παρά τις αντιφάσεις και τις αποκλίσεις, η διπλωματική κινητικότητα δείχνει να εντείνεται, με το ερώτημα να παραμένει αν η Μόσχα θα επιλέξει ουσιαστικές συνομιλίες ή θα διατηρήσει τη σημερινή στάση αναμονής.

