Σε ποια ομάδα Β’ Τοπικού συνεχίζει ο Kleyman

Σε ομάδα Β’ Κατηγορίας θα συνεχίσει την καριέρα του ο πρώην τερματοφύλακας του ΠΑΣ Γιάννινα, του Βόλου και των Χανίων Boris Kleyman. Συγκεκριμένα στον ΑΟ Ζωοδόχος.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Ο Άθλητικος Όμιλος Ζωοδόχος είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Boris Kleyman.

Ο Boris υπήρξε για πολλά χρόνια επαγγελματίας ποδοσφαιριστής έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων στο Βόλο, τον ΠΑΣ Γιάννινα και τα Χανιά στη χώρα μας.

Το τελευταίο εξάμηνο υπήρξε ποδοσφαιριστής του Αγροτικού Καστριτσας.

Tου ευχόμαστε καλή ποδοσφαιρική σεζόν μακριά από τραυματισμούς.

Welcome to our family Boris»

