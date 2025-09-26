Σε ποιες πόλεις εξετάζεται το σενάριο να ισχύουν περιορισμοί για βραχυχρόνια μίσθωση

Οι πληροφορίες λένε πως οι πόλεις αυτές θα είναι η Θεσσαλονίκη, η Σαντορίνη, τα Χανιά, η Πάρος και η Χαλκιδική με την Πάτρα να μένει εκτός.

26 Σεπ. 2025 13:50
Το υπουργείο Τουρισμού εξετάζει προτάσεις να τεθεί χρονικό όριο στις ημέρες που ένα ακίνητο θα μπορεί να διατίθεται προς βραχυχρόνια μίσθωση. Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε χθες σε συνέντευξη τύπου στο “γαλλικό μοντέλο λειτουργίας”, σχολιάζοντας πως εξετάζονται “καλές πρακτικές” που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες στην αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Σημειώνεται πως στη Γαλλία, αν το ακίνητο είναι η κύρια κατοικία του ιδιοκτήτη, η μίσθωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120 ημέρες το χρόνο.  Από πέρσι, οι δήμοι μπορούν με απόφαση να μειώσουν αυτό το όριο στα 90 ημέρες ετησίως. Οι πλατφόρμες μίσθωσης είναι υποχρεωμένες να διασφαλίζουν ότι τηρείται αυτό το ανώτατο όριο. Αν πρόκειται για δευτερεύουσα κατοικία, ιδίως σε περιοχές με υψηλή ζήτηση κατοικιών, συχνά απαιτείται να αλλάξει η χρήση του ακινήτου, δηλαδή να μετατραπεί επίσημα από κατοικία σε τουριστικό κατάλυμα, με αντίστοιχες εισφορές.

Εντωμεταξύ, εξετάζεται πλέον σοβαρά το μέτρο απαγόρευσης νέων ΑΜΑ  (Αριθμός Μητρώου Ακινήτου)- που ισχύει ήδη για το 1ο, 2ο και 3ο δημοτικό διαμέρισμα της Αθήνας από φέτος (και θα μείνει σε εφαρμογή και το 2026)- να επεκταθεί και σε άλλες πόλεις με μεγάλες τουριστικές ροές, που δημιουργούν πίεση όσον αφορά την εύρεση κατοικίας. Οι πληροφορίες λένε πως οι πόλεις αυτές θα είναι η Θεσσαλονίκη, η Σαντορίνη, τα Χανιά, η Πάρος και η Χαλκιδική.

Τι ισχύει από 1η Οκτωβρίου

Από τον επόμενο μήνα, όσα ακίνητα διατίθενται προς βραχυχρόνια μίσθωση και δεν είναι κύριας χρήσης, θα διαγράφονται από την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Από την 1η Οκτωβρίου επίσης, εφαρμόζονται συγκεκριμένες προδιαγραφές για τα ακίνητα που διατίθενται με βραχυχρόνια μίσθωση. Αντικείμενο ελέγχου θα αποτελέσουν τα ακίνητα, τα οποία είναι ήδη εγγεγραμμένα και θα εγγραφούν στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής που τηρείται στην ΑΑΔΕ και διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Ακινήτου.

Συγκεκριμένα τα ακίνητα αυτά οφείλουν:

α) να αποτελούν χώρους κύριας χρήσης (παρ. 95 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α’ 79)) και να διαθέτουν φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό,

β) να διαθέτουν ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης για ζημιές ή ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν,

γ) να διαθέτουν υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, πυροσβεστήρες και ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής ή ρελέ αντιηλεκτροπληξιακό και ενδείξεις σήμανσης διαφυγής, και

δ) να διαθέτουν πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο με είδη πρώτων βοηθειών, καθώς και οδηγό με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης.

Από τις πρώτες ημέρες εφαρμογής των νέων προδιαγραφών για τη βραχυχρόνια μίσθωση, θα γίνει ξεκαθάρισμα των ακινήτων που δεν είναι κύριας χρήσης με βάση τον πολεοδομικό κανονισμό.

