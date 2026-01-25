Σε ποιο νησί του Αιγαίου ο δήμαρχος δίνει μπόνους 1000 ευρώ το μήνα σε γιατρούς!

Μηνιαίο επίδομα 1.000 ευρώ σε παιδίατρο και παθολόγο που θα επιλέξουν να εργαστούν στο νησί προσφέρει ο Δήμος Κύθνου, με στόχο να αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει με την έλλειψη γιατρών.

Ο δήμαρχος Κύθνου, Σταμάτης Γαρδέρης, μίλησε στην ΕΡΤ και ανέφερε ότι το μέτρο έχει ήδη προκαλέσει ενδιαφέρον, με τον ίδιο να σημειώνει ότι «υπάρχουν αιτήσεις και τις εξετάζουμε».

Ο δήμαρχος περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες στο νησί, επισημαίνοντας ότι σε περίπτωση που αρρωστήσει ένα παιδί, η μόνη λύση είναι η μετακίνηση στην Αθήνα.

«Πρέπει να περιμένουμε πότε θα περάσει το καράβι, ενώ τα δρομολόγια είναι αραιά», ανέφερε, τονίζοντας ότι αυτή τη στιγμή παιδίατρος επισκέπτεται την Κύθνο μόλις δύο φορές τον μήνα.

Ο κ. Γαρδέρης έκανε γνωστό ότι ο δήμος σχεδιάζει αντίστοιχες παρεμβάσεις και για άλλους κρίσιμους τομείς. Όπως ανέφερε, μετά την έγκριση του νέου προϋπολογισμού, στόχος είναι να δοθούν οικονομικά κίνητρα και σε εκπαιδευτικούς, καθώς καταγράφονται σοβαρές ελλείψεις σε καθηγητές και δασκάλους.

Η δημοτική αρχή εκτιμά ότι τα οικονομικά κίνητρα μπορούν να λειτουργήσουν ως ουσιαστικό μέτρο στήριξης για την προσέλκυση επαγγελματιών σε ένα μικρό νησί με αυξημένες ανάγκες.

