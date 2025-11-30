Σε ποιον ευχήθηκε ο Α. Λοβέρδος να σκίσει το βιβλίο του
Ο πρώην υπουργός κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και νυν στέλεχος της ΝΔ ήταν από αυτούς που τίμησαν την παρουσίαση του βιβλίου του υπουργού
Ο Ανδρέας Λοβέρδος, στέλεχος της ΝΔ πλέον, έδωσε το παρών στην παρουσίαση του βιβλίου του Υπουργού Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη και σχολίασε: «Στην παρουσίαση του βιβλίου του Άδωνη Γεωργιάδη «Ρώμη: Από την άνοδο στην πτώση». Ήταν πραγματικά απολαυστικός. Εύχομαι το βιβλίο να σκίσει»!
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News